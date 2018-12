IND vs AUS/ राहुल द्रविड़ के सिग्नेचर वाला बैट लेकर उतरे अजिंक्य रहाणे; पहली इनिंग में नहीं चला बल्ला

एडिलेड. भारत और के बीच एडिलेड में पहला टेस्ट (India vs Australia Adelaide Test) खेला जा रहा है। फिलहाल, दोनों टीमें बराबरी पर नजर आ रही हैं। अगर भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया तो के सामने चौथी पारी में इसका पीछा करना आसान नहीं होगा। इसकी वजह ये है कि अश्विन फॉर्म में हैं और जिस तरह से भारत की दूसरी पारी में नाथन लॉयन ने गेंदबाजी की है। उससे लगता है कि अश्विन दूसरी पारी में और घातक साबित होंगे। बहरहाल, पहली पारी में टीम इंडिया के उप कप्तान (Indian vice-captain Ajinkya Rahane) कुछ खास नहीं कर पाए। इस टेस्ट के लिए ने उनके बल्ले पर खास दस्तखत किए थे और उन्हें अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं भी दी थीं।

राहुल बोले- Best Wishes

पहली पारी में जब रहाणे बैटिंग के लिए मैदान पर पहुंचे तो उनके बैट के पिछले हिस्से पर कुछ लिखा हुआ दिखा। यह ब्लैक पेन से लिखा गया एक मैसेज था। जब कैमरे ने इसे जूम करके दिखाया तो मामला साफ हो गया। दरअसल, एडिलेड टेस्ट के पहले ‘द वॉल’ के नाम से मशहूर ने रहाणे के बैट पर Best Wishes लिखा था। इसके नीचे राहुल के सिग्नेचर भी थे। बहरहाल, रहाणे पहली पारी में राहुल कुछ खास नहीं कर पाए। 31 बॉल पर 13 रन बनाने के बाद वो एक बेहद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हो गए।

"Best Wishes", signed by Rahul Dravid on the back of Rahane's bat #AUSvIND pic.twitter.com/eG2TmdbfsO