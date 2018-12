Miss World 2018/ भारत को नहीं मिल पाई एक और मिस वर्ल्ड, टॉप 30 से आगे नहीं बढ़ पाईं अनुकृति व्यास

भारत की तरफ से इस बार अनुकृति व

सान्या ( )/ . के सान्या (Sanya, China) शहर में लगातार दूसरी बार मिस वर्ल्ड काम्पटीशन (Miss World 2018 pageant) खत्म हो गया है। भारत की अनुकृति वास (Anukreethy Vas) के लिए मिस वर्ल्ड पीजेंट मिलाजुला रहा। उन्होंने टॉप 30 में तो जगह बनाई लेकिन वो अंतिम 12 में नहीं पहुंच सकीं। मैक्सिको की वनीसा पोन्स डि लियोन (Vanessa Ponce de Leon from Mexico) मिस वर्ल्ड 2018 चुनी गई हैं। उन्हें पिछले साल की मिस वर्ल्ड भारत की मानुषी छिल्लर ने क्राउन पहनाया। बता दें कि 17 साल बाद पिछली साल यानी 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब भारती मानुषी छिल्लर (Manushi Chillar) ने जीता था।

कौन हैं अनुकृति वास Who is Anukreethy Vas

- अनुकृति मूल रूप से के तिरुचिरापल्ली (Anukreethy Vas from Tamil Nadu) की रहने वाली हैं।

- मिस वर्ल्ड के ग्रुप 12 में अनुकृति ने टॉप 30 में जगह बनाई। वो फ्रेंच लैंग्वेज में बीए कर चुकी हैं। उनकी मां उन्हें ट्रांसलेटर बनाना चाहती थीं।

- मिस वर्ल्ड 2018 को क्राउन भारत की ही मानुषी छिल्लर (Manushi Chillar) पहनाएंगी।

- अनुकृति की उम्र 19 साल है। वो के लोयोला कॉलेज की स्टूडेंट हैं। वो एक एनजीओ से भी जुड़ी हुई हैं जो ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करता है।

- वास ने कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था- मेरी एक फ्रेंड ट्रांसजेंडर है। उसकी फैमिली ने उसे छोड़ दिया था। इसलिए मैं ट्रांसजेंडर्स की एजुकेशन के लिए काम करती हूं।

- खास बात ये है कि एक मॉडल और मिस वर्ल्ड होने के साथ ही अनुकृति एक स्टेट लेवल एथलीट भी हैं।

भारत को मिलेगा 7वीं बार खिताब?

अगर आज अनुकृति ये खिताब जीत जाती तो वो मिस वर्ल्ड बनने वाली सातवीं भारतीय बनतीं। इसके पहले क्रमश: रीता फारिया (Reita Faria), (Aishwarya Rai Bachchan), (Diana Hayden), (Yukta Mookhey), प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और मानुषी छिल्लर (Manushi Chillar) मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं।