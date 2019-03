America Pakistan News / आतंक के समर्थक देश पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया ये बड़ा झटका, उठाया बड़ा कदम

America Reduced the Vasa Duration of Pakistan Citizen 3 Months from 5 Years, Pak

नई दिल्ली. भारत में पुलवामा आतंकी हमले के बाद से ही आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तान भी खूब निंदा का शिकार हो रहा है। हर मोर्चे पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनने को मिल रही है तो वही अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। पाकिस्तान के नागरिकों की वीजा अवधि अमेरिका ने 5 साल से घटाकर अब केवल 3 महीने कर दी है। जी हां वीजा अवधि घटने से पाकिस्तान को तेज झटका लगा है। दरअसल पुलवामा अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह के हालात है और जो तनाव पैदा हुआ है उस पर भले ही चीन ने चुप्पी साध रखी हो लेकिन अमेरिका ने इस पर कड़ा रूख अख्तियार कर लिया है। पहले भी पाकिस्तान को अमेरिका ने आतंकवाद पर लगाम लगाने के निर्देश दिए थे और बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तानी नागरिकों की वीज़ा अवधि में कटौती कर दी है। आपको बता दें कि 14 फरवरी, 2019 को जम्मू- के पुलवामा में आतंकी हमला हुआ जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद भारत ने 26 फरवरी की सुबह आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। -- पूरी ख़बर पढ़ें --