Anshul Ambani: अनिल अंबानी के छोटे बेटे अंशुल ने रिलायंस में बतौर ट्रेनी ज्वॉइन किया, अमेरिका से ली है मैनेजमेंट में डिग्री

. Anshul Ambani youngest son of Anil Ambani: रिलायंस ग्रुप के हेड के सबसे छोटे बेटे अंशुल अंबानी (Anshul Ambani) भी कंपनी से जुड़ गए हैं। 23 साल के अंशुल ने मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर रिलायंस के इन्फ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure ) डिवीजन को ज्वॉइन किया है। बता दें कि 2014 में उनके बड़े भाई अनमोल ने भी इसी तरह यानी बतौर ट्रेनी कंपनी को ज्वॉइन किया था। अनमोल ने एक ट्वीट में खुद अंशुल के कंपनी ज्वॉइन करने की जानकारी शेयर की है। इसके अलावा रिलायंस की तरफ से भी इस बारे में बयान जारी किया गया है।

दिसंबर में ही पूरी की थी डिग्री

अंशुल अंबानी ने दिसंबर 2018 में ही अमेरिका की स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया है। बता दें कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर इस ग्रुप के कई प्रोजेक्ट देखती है। इनमें इंजीनियरिंग, मेट्रो और डिफेंस भी शामिल हैं। अंशुल के बड़े भाई अनमोल ने भी करीब चार साल पहले इसी तरह यानी बतौर ट्रेनी रिलायंस म्युचुअल फंड ज्वॉइन किया था। इसके दो साल बाद यानी 2016 में वो रिलायंस कैपिटल बोर्ड का हिस्सा बने।

अनमोल ने क्या कहा?

छोटे भाई अंशुल के रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर में बतौर ट्रेनी ज्वॉइन करने के बाद अनमोल अंबानी ने खुद इसकी जानकारी दी और एक ट्वीट भी किया। हालांकि, इसके अलावा भी कंपनी की तरफ से एक बयान जारी किया गया।

Excited to have my brother @AmbaniAnshul back from university, and joining us at the group. Time to kick it 👊🏼