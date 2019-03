April Fool Quotes Funny / अप्रैल फूल डे पर बनाएं बेवकूफ और भेजें ये अप्रैल फूल डे कोट्स

Happy April Fool Day 2019

पहले पश्चिमी देशों में मनाया जाने वाला दिन अप्रैल फूल डे (April Fool Day 2019) आज पूर्वी देशों में भी मनाया जाने लगा है। इस दिन का मतलब है एक दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए मज़ाक करना ताकि सभी के चेहरों पर मुस्कान आ सके। आज के दौर में जिस तरह लोगों के होठों से मुस्कान गायब हो रही है। इस दिन की महत्ता और भी बढ़ जाती है। आज इस दिन को बड़े पैमाने पर मनाया जाने लगा है। यहां तक कि लोग अप्रैल फूल डे पर स्पेशल कोट्स भेजकर भी एक दूसरे को विश करते हैं। लिहाज़ा हम आपके लिए अप्रैल फूल डे कोट्स (April Fool Quotes) लेकर आए हैं ताकि आप अपनों को इस खास दिन की विश दे सकें।

अप्रैल फूल डे कोट्स हिंदी में (April Fool Day Quotes in Hindi)

1. जिंदगी हंसने हंसाने के लिए लिए है, अप्रैल फूल बनें और बनाएं क्योंकि इस हार में भी जीत है।

2. हंसना भी तो एक व्यायाम है। जिम में पसीना बहाने से अच्छा है रोज़ आधे घंटे जी खोलकर ठहाके लगाएं। सेहतमंद ना हो जाएं तो कहना।

3. जिंदगी में आपको हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन, उस शख्स को मैं महान मानता हूं जो खुद पर हंसना जानता है। जो खुद पर ना हंस सके वो क्या है, वो खुद जाने।

4. अप्रैल फूल ही क्यों? साल के बाकी 364 दिन भी रोज हंसिए और हंसाते रहिए। हर रोज फर्स्ट अप्रैल ही तो है। बुरा ना मानिए अप्रैल फूल डे है।

अप्रैल फूल डे कोट्स अंग्रेजी में (April Fool Day Quotes in English)

1. What a fool does in the end, the wise do in the beginning Really?

2. Mix a little foolishness with your prudence: It’s good to be silly at the right moment.

3. Any your April fool’s Day prank won’t be so bad than that’ve already happened to me this year.

4. April 1. This is the day upon which we are reminded of what we are on the other three hundred and sixty-four.

