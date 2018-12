Baaghi 3: अबकी बार 3 गुना एक्शन के साथ आएगी बागी-3, ये है फिल्म का फर्स्ट लुक और रिलीज़ डेट

नई दिल्ली. टाइगर श्राफ स्टारर बागी-3 इस बार तीन गुना ज्यादा धमाकेदार एक्शन के साथ बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी इसमें कोई दो राय नहीं है। बागी और बागी-2 के बाद अब टाइगर के फैंस और दर्शकों को बागी-3 का भी बेसब्री से इंतजार है। और अब टाइगर ने फिल्म का पहला लुक और रिलीज़ डेट जारी कर उस बेसब्री को और भी बढ़ा दिया है। टाइगर ने सोशल मीडिया पर फिल्म की पहली तस्वीर जारी करने के साथ-साथ उसकी रिलीज़ डेट भी बता दी है। फिल्म 6 मार्च, 2020 को रिलीज़ होगी। वही फिल्म के लुक की बात करें तो उससे साफ है कि ये फिल्म बागी-1 और बागी-2 से कई गुना ज्यादा एक्शन से भरपूर होगी। आपको बता दें कि काफी समय से इस फिल्म के खास मेहनत कर रहे हैं वो कड़ी ट्रेनिंग इस फिल्म के लिए कर रहे हैं। उस ट्रेनिंग के बाद फिल्म में टाइगर का पहला लुक बेहद शानदार लग रहा है। 'बागी 3' को भी अहमद खान (Ahmed Khan) ही डायरेक्ट करेंगे और इसके प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला होंगे।

आपको बता दें कि ये फिल्म 6 मार्च , 2020 को रिलीज़ होगी। जिसमेंं अभी काफी वक्त है। लेकिन दर्शकों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार है। इससे पहले बागी-2 भी दर्शकों को काफी पसंद आई थी। इसमें टाइगर के अपोज़िट दिशा पटानी हिरोईन थीं। इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी दर्शकों को खूब भाई थी। वही बागी 3 में सारा अली खान को लेने की ख़बरे काफी उड़ रही है। हालांकि अभी कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया है।

And round 3 is on! #SajidNadiadwala's #Baaghi3 will be out on 6th March 2020. This one’s for you Baaghians. 😊🙏 @khan_ahmedasas @foxstarhindi @NGEMovies @WardaNadiadwala pic.twitter.com/yivYiONFij