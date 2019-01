Bank strike/ फिर से बैंक हड़ताल; जानें बैंक हड़ताल की तारीख आज ही निपटाएं जरूरी काम

प्रतीकात्मक चित्र।

. Bank strike on January 8 and 9: बैंक कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर जाने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कल यानी 8 जनवरी मंगलवार और फिर 9 जनवरी यानी बुधवार को बैंक कर्मचारी हड़ताल ( Bank strike on January 8 and 9 in 2019) पर रहेंगे। इस हड़ताल की वजह से बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ सकता है। 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन्स (Banking trade unions calls for strike) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। इन संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बैंक कर्मचारियों के हित में कदम नहीं उठाए। इस हड़ताल के बारे में ऑल इंडिया बैंक इम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) और बैंक इम्प्लॉइज फेडरेशन ने इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी (IBA) को जानकारी दे दी है। एक बैंक ने बीएसई को भी इस बारे में जानकारी दे दी है। दूसरी तरफ, कर्नाटक में भी ट्रेड यूनियंस ने हड़ताल (Trade unions strike in Karnataka) का आह्वान किया है। बेंगलुरू ( Trade unions strike in Bengaluru) से मिली जानकारी के मुताबिक, मंगलवार और बुधवार को इसकी वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

की वजह क्या?

बैंक कर्मचारियों के संगठन केंद्र सरकार की नीतियों को श्रमिक विरोधी बता रहे हैं। आईडीबीआई के अलावा ने भी बीएसई को सूचित किया है कि हड़ताल का असर बैंक के कामकाज पर पड़ सकता है। हालांकि, सेवाओं पर असर ना पड़े, इसके लिए बैंक अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। बता दें कि दिसंबर में क्रिसमस के बाद से पहले छुट्टियों और बाद में हड़ताल के वजह से बैंकिंग सेक्टर के कामकाज पर असर पड़ा। अब नए साल में भी हड़ताल से ये सेक्टर लोगों की परेशानियां बढ़ाएगा। अगर कल और परसों हड़ताल होती है तो इसका मतलब ये है कि लोगों को सोमवार को सप्ताह के पहले कामकाजी दिन पर अपने काम निपटाने होंगे।

बैंकों पर असर

आईडीबीआई और इलाहाबाद बैंक के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी कहा है कि हड़ताल के चलते उनकी कुछ ब्रांचों में वर्किंग पर असर हो सकता है। इस बीच, कलकत्ता हाईकोर्ट ने हड़ताल के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि 26 दिसंबर को भी 9 बैंक यूनियनों ने हड़ताल की थी।