BBL 08/ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश टी20 लीग में हुआ अजब टॉस, ना कोई जीता- ना कोई हारा

मेलबर्न. क्रिकेट की दुनिया में कुछ ना कुछ नया होता रहता है। कई प्रयोग तो इसलिए किए जाते हैं ताकि क्रिकेट को और रोचक बनाया जा सके। भारत के आईपीएल की तर्ज पर दुनिया में कई टी20 लीग शुरू हुईं। इसमें से एक है की बिग बैश लीग (big bash league), 19 दिसंबर से इसका आठवां सीजन (big bash league 08) शुरू हो चुका है। इसमें टॉस सिक्के की बजाए बैट उछालकर किया जा रहा है। लेकिन, बुधवार को इसमें एक बड़ी गड़बड़ हुई। और इस टॉस में ना कोई जीता और ना कोई हारा। मजबूरन टॉस को दोबारा कराया गया।

टी20 लीग में सिक्का नहीं, बल्ला उछालकर हुआ टॉस, क्रिकेट की दुनिया में नया प्रयोग

क्या हुआ, जिस पर सब हंस पड़े?

इस लीग की स्पॉन्सर कूकाबूरा कंपनी है। उसने एक खास बैट तैयार किया है जो दोनों तरफ से समतल है। यानी बैट का पिछला हिस्सा जो उभरा हुआ होता है, ये बैट ऐसा ना होकर दोनों तरफ से सपाट है। इसके एक तरफ रूफ्स और दूसरी तरफ फ्लैट्स लिखा है। बुधवार को एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) और पर्थ स्क्रॉचर्स (Perth Scorchers) के बीच मैच हुआ। बल्ले को उछाला गया। जब यह जमीन पर गिरा तो सीधा था। यानी ना रूफ्स आया और ना फ्लैट्स। तभी पर्थ के कप्तान एश्टन टर्नर आगे बढ़े और पैर से बल्ला सीधाकर कहा- टॉस मैंने जीता है। बहरहाल, टॉस को दोबारा कराया गया।

Well that’s a first! Ashton Turner won the bat flip the second time around and elected to BOWL #BBL08 pic.twitter.com/fQoaqz0fp9