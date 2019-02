Pulwama Attack / निरहुआ का पुलवामा अटैक पर देशभक्ति के जज्बे से लबरेज़ भोजपुरी गाना, तेज़ी से हो रहा है वायरल

नई दिल्ली. भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के भोजपुरी गानों को लोग काफी पसंद करते हैं। वही अब जब देश में पुलवामा अटैक के बाद आतंकियों के खिलाफ गुस्से का उबाल है तो निरहुआ ने भी भोजपुरी गाने के ज़रिए उस गुस्से को ज़ाहिर तो किया ही है साथ ही पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी है। खास बात ये है कि ये गाना रैप फॉर्म में हैं...जिसे लोगो खूब पसंद कर रहे हैंं और अगर आप भी इस गाने को सुनेंगे तो आपको भी ये गाना खूब पसंद आएगा। इस गाने को निरहुआ के भाई परवेश लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है और साथ ही कैप्शन दिया है - 'व्यर्थ नहीं जाए बलिदान हर शहीद के भारत माता की जय...' वही पोस्ट होने के बाद से ही ये देशभक्ति रैप सॉन्ग खूब शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि 14 फरवरी, 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए वही इस हमले के बाद आतंकियों के साथ एनकाउंटर में 5 जवानों ने अपने प्राण देश की रक्षा में न्यौछावर कर दिए। जिसके बाद से ही पूरे देश में गम और गुस्से दोनों ही भावनाओं का माहौल है। आइए आपको भी दिखाते हैं ये वीडियो

Vyarth Nahi Jaye Balidan her Shahid Ke 🙏🏻🙏🏻🙏🏻😌😌😌 #bharat #mata #ki #jai

