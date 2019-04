Chaitra Navratri Quotes 2019 April / इस चैत्र नवरात्र आप भी अपनो के साथ शेयर करें ये शुभकामनाओं भरे कोट्स

नई दिल्ली. चैत्र नवरात्र के पावन पर्व का आगाज़ 6 अप्रैल से होने जा रहा है। यानि 6 अप्रैल से अगले 9 दिनों तक केवल मां की आराधना ही की जाएगी। नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है। और किए जाते हैं जतन मां को खुश करने के ताकि बिगड़े काम बन सके। नवरात्र के पावन दिनों मे मां दुर्गा के नौ रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वही नवरात्र के खास मौके पर लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भरे कोट्स भी भेजते हैं।

फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए भेजें नवरात्र कोट्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए आप नवरात्र कोट्स अपनों के साथ साझा कर सकते हैं। कुछ कोट्स नीचे हम आपको दे रहे हैं।

नवरात्र कोट्स हिंदी में

जगदम्बे की आराधना का पर्व है

मां के नौ रूपों की भक्ति का पर्व है

बिगड़ी बात बनाने का पर्व है

शक्ति की भक्ति का पर्व है।

हम तैयार हैं, माता रानी आने वाली हैं

सज गया दरबार, जगदम्बे आने वाली हैं

तन और मन अब हो जाएगा पावन-पावन

मां के चरणों से आबाद होगा मेरे घर का आंगन।

वो नव दीप जले वो नव पुष्प खिले

नित दिन मां का आशीष मिले

इस नवरात्र आपको हर खुशी मिले

मां की भक्ति का एक दिया जीवन में जले।

ये जीवन एक आराधना है

और आराधना शक्ति है जगदम्बे की

उपासना- आराधना से परिपूर्ण हो

ये और हर नवारात्रि शुभ हो।

नवरात्र कोट्स अंग्रेज़ी में

Joy, health and a lot of charm

Success, status and no harm

These are our special wishes for you

May each day of Navratri being something new. Happy Navratri 2019!

May Mata bless you

On this auspicious day of Navratri,

And may on this festive season dhan,

Yash and samriddhi come your way.Happy Navratri 2019!

May the 9 avatars of Maa Durga bless you with 9 qualities –

power, happiness, humanity, peace, knowledge, devotion, name, fame and health. Happy Navratri 2019!

May Maa light up the hope of happy times. your year become full of smiles. Happy Navratri 2019!