Chaitra Navratri WhatsApp Status / नवरात्र पर ये रखें अपना स्टेटस, सभी को दें ये शुभ संदेश

नवरात्र पर ये रखें अपना स्टेटस

नवरात्र...हिंदूओं का बेहद ही धार्मिक त्यौहार। जो एक- दो नहीं बल्कि पूरे 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्र के नौ दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। और आखिरी दिन यानि की नौवीं पर बाल कन्याओं को भोग लगाकर किया जाता है नवरात्र पर्व का उद्यापन। नौ दिनों तक मां दुर्गा के शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है नवरात्र के खास मौके पर लोग अपना वॉट्सएप, फेसबुक स्टेटस भी अपडेट करते हैं और खासतौर से ऐसे स्टेटस रखते हैं जो मां दुर्गा को समर्पित हो। लिहाजा नवरात्र के खास मौके पर हम आपके लिए नवरात्र स्टेटस निकल आए हैं ताकि यहां अपने अहसासों के आधार पर स्टेटस रख सकें।

नवरात्र स्टेटस हिंदी में (Chaitra Navratri WhatsApp Status in Hindi)

नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी.

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

सबको थी प्रतीक्षा वो घड़ी आ गई। होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई।

माता जिनको याद करे वोह लोग निराले होते हैं माता जिनके नाम पुकारे किस्मत वाले होते हैं।

जगत पालन हार है मेरी मां, मुक्ति का धाम है मेरी मां, संसार में रक्षा की अवतार है मां।

नवरात्र स्टेट अंग्रेज़ी में (Navratri WhatsApp Status in English)

Maa Durga removes all obstacles and defects of our life.

On This Navratri light the lamp of happiness, knowledge and prosperity.

May Maa Ambe illuminate your life with countless blessings of SHAKTI.

Mata ka parv aata hai, lakhon khushia lata hai.

May Mata rani durga Bless You With Her Mercy, Healing and Love.

