Happy Chocolate Day Quotes / चॉकलेट डे पर भेजें ये Hindi और English Quotes, कहें दिल की बात

Chocolate Day Quotes 2019: Happy Chocolate Day Wishes Quotes for Friend, Girlfri

Best Wishes Quotes for Chocolate Day / आज से 2000 साल पहले चॉकलेट की खोल अमेरिका के वर्षा वनों में हुई थी और आपको हैरानी होगी कि तब चॉकलेट खाई नहीं बल्कि पी जाती थी। 1528 में ने मैक्सिको पर कब्ज़ा किया और वहां से स्पेन का राजा भारी मात्रा में कोको के बीजों और चॉकलेट बनाने के यंत्रों को अपे साथ स्पेन ले आया इसी तरह धीरे-धीरे चॉकलेट का प्रसार हुआ और आज आलम ये है कि चॉकलेट हर किसी की फेवरेट हो गई है। कोई भी खुशी की बात हो या फिर जश्न का मौका..चॉकलेट हर जगह शामिल हो ही जाती है। इसकी प्रसिद्धि का आलम ये रहा कि अब इसके नाम पर पूरा एक दिन सेलिब्रेट होने लगा है...जो हर साल 9 फरवरी को मनाया जाता है यानि कि वेलेंटाइन वीक का तीसरा दिन होता है चॉकलेट डे (Chocolate Day) 14 फरवरी को हर साल वेलेंटाइन डे (Vaentine Day) मनाया जाता है। और इस दिन का जश्न एक हफ्ते पहले यानि कि 7 फरवरी से ही शुरू हो जाता है, 7 फरवरी को रोज़ डे, 8 फरवरी को प्रपोज़ डे के बाद 9 फरवरी (9th February) को होता है चॉकलेट डे। इस दिन लोग एक दूसरे को चॉकलेट डे फोटो (Chocolate Day Images) भेजकर Happy Chocolate Day wish करते हैं तो वही कोई इस मौके पर चॉकलेट डे कोट्स इमेज (Chocolate Day Quotes Images) भी बनाकर सोशल मीडिया पर जमकर शेयर करता है। वही आज हम आपके लिए चॉकलेट डे के मौके पर कुछ सपेशल कोट्स भी लाए हैं जो सीधे आपके दिल को छू जाएंगे। ये खास चॉकलेट डे कोट्स (Chocolate Day Quotes) आप ना केवल सोशल मीडिया जैसे फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter), व्हाट्सएप (Whatsapp) और इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर कर सकते हैं बल्कि इन्हे आप अपना चॉकलेट डे व्हाट्सएप स्टेटस (Chocolate Day Whatsapp Status) भी बना सकते हैं।

चॉकलेट डे कोट्स हिंदी में (Chocolate Day Quotes in Hindi)

आज चॉकलेट डे है चॉकलेट तो खिलाओ

मीठी-मीठी कोई बात तो सुनाओ

कब से तड़प रहे है हम आपके प्यार में

आज तो हमें अपने पास बुलाओ

हैप्पी चॉकलेट डे

बिना पुकारे हमें साथ पाओगे,

करो वादा के दोस्ती आप भी निभाओगे,

मतलब ये नहीं के रोज़ याद करना

बस याद रखना उस वक्त जब

अकेले-अकेले चॉकलेट खाओगे

हैप्पी चॉकलेट डे 2019

स्वीट से दिन में अपने स्वीट से दोस्त को स्वीट सी चॉकलेट मेरी ओर से… Happy Chocolate Day

सनम तेरा ये मीठा सा प्यार लाया है मेरे जीवन में बहार.. इस प्यार की मिठास है एक बार…चॉकलेट डे पर करती हूँ प्यार का इज़हार।

मिठास भरी हुई हर ओर है

लगे है जैसे खूबसूरत शमा पुर-ज़ोर है

ढूँढा तो पाया आपकी है ये मिठास

जो आज के दिन एक चॉकलेट की तरहहै मीठी

साथ ही छाई हुई हर ओर है

चॉकलेट का मीठा दिन मुबारक हो

चॉकलेट डे कोट्स अंग्रेज़ी में (Chocolate Day Quotes in English)





I am dairy, you are milk,I am a kit , you are kat,I am five you are a star,in short, I am sweet but you are my sweetheart..!!

Lovely chocolate and lovely you,

lovely are the things u do,

but the loveliest is d friendship of the two

one is me & other is you….

Happy Chocolate Day 2019

You are so soft like dairy milk,

You are so silky like Cadbury milk,

You are so lovely like my sweetheart.

Happy Chocolate Day!

I Searched Many Shops to Buy the Best Chocolate for you.

But I Didn't Find Any Chocolate Sweeter Than you

Happy Chocolate Day