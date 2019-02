Chocolate Day WhatsApp Messages / इन प्यारे-प्यारे व्हाट्सएप मैसेज से विश करें चॉकलेट डे

Chocolate Day Whatsapp Status SMS Messages 2019

Chocolate Day Whatsapp Messages 2019 /नई दिल्ली. आज चॉकलेट डे है यानि वो दिन जब हर किसी को चॉकलेट देकर चॉकलेट डे विश किया जाता है। हर साल 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे होता है। और वेलेंटाइन डे से एक हफ्ता पहले हर रोज़ कोई ना कोई खास दिन सेलिब्रेट किया ही जाता है। 7 फरवरी से ये सिलसिला शुरू हो जाता है। और शुरूआ होती है रोज़ डे के साथ..इसके बाद प्रपोज़ डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हग डे, किस डे ...और ये सिलसिला चलता रहा है पूरे सात दिनों तक इसलिए इसे खासतौर से वेलेंटाइन वीक कहा जाता है। और आठवें दिन होता है वेलेंटाइन डे जो इनमें सबसे ज्यादा खास होता है। वही इ वेलेंटाइन वीक में तीसरा दिन होता है चॉकलेट डे जिसे भी लोग खासतौर से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन छोटे हो या बड़े किसी को भी चॉकलेट गिफ्ट देकर उनका मुंह मीठा कराया जाता है और कहा जाता है हैप्पी चॉकलेट डे। चॉकलेट डे मौके पर आप सोशल मीडिया पर भी चॉकलेट डे विश कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ज़रिए आप चॉकलेट डे कोट्स शेयर कर सकते हैं तो वही इस मौके पर आप शानदार चॉकलेट डे इमेज Chocolate Day Images भी भेज सकते हैं। इसके अलावा इस दौरान जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है वो होता है और जिसे सबसे ज्यादा लोग सर्ट करते हैं वो होता है व्हाट्सएप स्टेटस। दरअसल, आजकल हर खास मौेके व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का चलन है और लिहाज़ा आप चॉकलेट डे व्हाट्सप स्टेटस भी अपना बना सकते हैं। नीचे हम कुछ ऐसे ही इंगिलश और हिंदी स्टेटस कोट्स दे रहे हैं जो आपकी काफी मदद करेंगे..अपना व्हाट्सएप स्टेटस चुनने में।

हिंदी व्हाट्सएप स्टेटस Chocolate Day Messages in Hindi

ज़िन्दगी के किताब में कुछ पन्ने ख़ास होते है,

कुछ अपने कुछ बेगाने होते है,

प्यार से संवर जाती है ज़िन्दगी,

जब रिश्तो में चॉकलेट की तरह मिठास होती है।

Chocolate Day 2019

लगता है जैसे कोई खूबसूरत शाम है,

देखा तो पाया आपकी हंसी का खुमार है,

जो आज के दिन चॉकलेट की तरह,

हवाओ में भी घुली प्यार की मिठास है।

Chocolate Day 2019

अंग्रेज़ी व्हाट्सएप स्टेटस Chocolate Day Messages in English

You are a bar of chocolate, so you are sweetest,

You are a star, so you are brightest,

And you are a lovely girl, so you are my dearest!

Happy Chocolate Day

Each chocolate is like a part of life crunch nutty but at end delicious

