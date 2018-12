फेथाई तूफान का दिखा असर, विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द तो कई का बदला रूट

सोमवार को फेथाई तूफान आंध्रप्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में पहुंचा तो इसका व्यापक असर देखने को मिला है। इसकी चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है तो वही जिले में काफी नुकसान भी हुआ है। वही इसका सीधा असर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर हवाई उड़ानों पर देखने को मिला है। यहां रनवे पूरी तरह से बंद रहा। कई उड़ानें रद्द हुई तो कईयों का रूट ही चेंज करना पड़ा है। यात्री घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे। सोमवार तड़के कई फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया गया तो कई उड़ाने रद्द हो गई। सिर्फ फ्लाइट्स ही नहीं, इस तूफान का असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा है। कम से कम 23 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है।

प्रशासन सतर्क

बताया गया है कि चक्रवात ने काकिनाड़ा और मछलिपट्टनम के तट को 11.30 बजे से 2.30 बजे के बीच पार किया। इस बीच कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए तो वही कई घरों की छत तक उड़ने की खबर है। उत्तर तटीय क्षेत्र में 300 से ज्यादा गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। 1,000 पुलिसकर्मियों सहित 10,000 राज्य सरकारी कर्मचारियों को भी तैनात किया गया है। वही अभी भी इस तूफान का खासा असर देखने को मिल रहा है। कई तटीय इलाकों में अभी भी तेज़ बारिश जारी है। पूर्वी घाटों, पच्छिमा गोदावरी, विशाखापट्टनम और विजयनगरम जिलों में तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की उम्मीद है. प्रति घंटे 80 से 90 किमी की रफ्तार से हवाएं विशाखाट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों को प्रभावित करेंगी।

Andhra Pradesh: Trees were uprooted in Visakhapatnam district's Narsipatnam after strong winds and rainfall hit the region. Roads are being cleared by the local administration. #CyclonePhethai pic.twitter.com/PRssp7R1Rr