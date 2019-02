Delhi Weather / दिल्ली में बदला मौसम, बारिश के आसार, आसमान में छाए काले बादल

Delhi Weather Update Today: Weather in Delhi NCR, Weather Today at My Location

नई दिल्ली. मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार से दिल्ली वेदर बदलने का पूर्वानुमान लगाया था और आज मौसम में बदलाव देखने को भी मिला है। दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर में भी ममौसम ने करवट ली है। आसमान में काले घने बादलों के चलते दिन में ही रात का अहसास हो रहा है। वही कई इलाकों में बारिश की भी ख़बर है। यानि मौसम एक बार फिर दिल्लीवालों को परेशान करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ-साथ ओले भी गिर सकते हैं। वही सोमवार को हल्की बारिश तो वही मंगलवार को तेज़ बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसलिए बदला है मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक देश के उत्तरी इलाके यानि उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है और इसी के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है इससे दिल्ली में ठंड थोड़ी सी बढ़ सकती है क्योंकि उत्तर की ओर से दिल्ली की ओर ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। वही हवा में नमी के चलते बारिश होगी। सोमवार को कम तो वही मंगलवार को तेज़ बारिश का अनुमान है। बारिश होने से आएगी प्रदूषण में कमी

बारिश से दिल्लीवालों को थोड़ी दिक्कत होगी, साथ ही ठंड बढ़ने से परेशानी भी बढ़ेगी लेकिन इस बारिश से एक फायदा होगा कि इससे प्रदूषण में कमी दर्ज होगी। बारिश से प्रदूषण का स्तर काफी नीचे गिरेगा। -- पूरी ख़बर पढ़ें --