Fani Cyclone Update / ओडिशा के पुरी तट से टकराया अब पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ेगा फानी तूफान, 19 साल बाद सबसे भयंकर तूफान से तबाही

नई दिल्ली. तो आखिरकार ओडिशा के तट पर भयंकर तूफान फानी टकरा ही गया। जिससे इलाके में भारी नुकसान की खबर है। कहा जा रहा है कि पुरी के कई इलाकों में पानी भर गया है तो वही कई मकानों को नुकसान भी पहुंचा है। हालांकि प्रशासन और ओडिशा सरकार ने ऐहतियातन कदम उठाते हुए 11 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। लेकिन जैसा अंदेशा था तूफान ने समुद्र तट से टकराने के बाद भारी तबाही मचाई है हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसका पता तो तूफान के गुज़र जाने के बाद ही होगा। शुक्रवार सुबह 8 बजे पुरी तट से फानी तूफान टकराया जिसके बाद यहां 175 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली वही अब धीरे धीरे ये की ओर बढ़ रहा है। आपको बता दें कि साल 1999 में आए सुपर साइक्लोन के बाद इस तूफान को सबसे भयंकर तूफान माना जा रहा है।

Andhra Pradesh: People take refuge in a shelter in Ichchapuram town of Srikakulam district. Some houses were damaged in the rain and wind experienced by the district today. IMD says the system influence will be prevalent in Srikakulam for next 12 hours. #CycloneFani pic.twitter.com/qIkVEnjStZ