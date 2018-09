Ganesh Chaturthi & Cricket: एशिया कप के पहले रोहित शर्मा की गणपति भक्ति; क्रिकेटर्स ने दीं शुभकामनाएं

मास्टर ब्लास्टर ने गणेश चतुर्

मुंबई. Ganesh Chaturthi & Cricket: देश में इस वक्त गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। टीम इंडिया के वर्तमान और पूर्व क्रिकेटर भी विघ्नहर्ता की भक्ति में लीन हैं। बता दें कि टीम इंडिया को एशिया कप 2018 में हिस्सा लेने के लिए दुबई रवाना होना है। यहां बाकी टीमों के साथ उसका मुकाबला पाकिस्तान से भी होगा। कप्तान हैं क्योंकि एशिया कप में नहीं खेल रहे हैं। बहरहाल, गणेश चतुर्थी के मौके पर टीम इंडिया के कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों ने देशवासियों को विनयाक चतुर्थी की शुभकामनाएं दी हैं। जानते हैं किसने क्या कहा?

सचिन तेंडुलकर

- मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर महाराष्ट्र और मुंबई से ही आते हैं। देश के इस राज्य में गणपति पर्व की सबसे ज्यादा धूम रहती है और आम लोगों के साथ सेलिब्रिटी भी इसमें शिरकत करते हैं। मास्टर ब्लास्टर ने गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने संदेश में कहा- सभी को शुभकामनाएं। बता दें कि सचिन का बाकी संदेश मराठी में है।

रोहित शर्मा

- एशिया कप के लिए भारतीय टीम की कमान ओपनर रोहित शर्मा को सौंपी गई है। रोहित भी मुंबई के ही रहने वाले हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा- बचपन से गणेश चतुर्थी मेरा प्रिय त्योहार है। आप सभी शुभकामनाएं।

Ganesh Chaturti has always been one of my favourite festivals since I was a kid! #BappaMoraya — Rohit Sharma (@ImRo45) September 13, 2018



- मिडिल ऑर्डर में टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे भी मुंबई के ही हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा- भगवान गणपति आप सभी को अपना आशीष प्रदान करें। हैप्पी गणेश चतुर्थी।

May lord Ganesha shower his love and blessings on all of us. Happy #GaneshChaturthi! #GanpatiBappaMorya pic.twitter.com/53dQDsBJJm — ajinkyarahane88 (@ajinkyarahane88) September 13, 2018

वीरेंद्र सहवाग

- वीरू का अंदाज ही निराला है। मुल्तान के सुल्तान कहे जाने वाले इस आक्रमक बल्लेबाज ने कहा- भगवान गणेश आपके सभी संकटों और परेशानियों को हरें। मंगलमूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया।