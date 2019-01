Happy Lohri 2019/लोहड़ी रविवार 13 जनवरी को; अपनों को दें शुभकामनाएं इन SMS, MESSAGE और WHATSUP STATUS से

Lohri 2019: लोहड़ी का त्योहार 13 जनवरी (Lohri on 13 January 2019) को मनाया जाएगा। खास बात ये है कि इसी दिन सिखों के 10वें गुरु पूज्यनीय गुरु गोविंद सिंह जी की 352वीं जयंती (Guru Gobind Singh 352th Jayanti) भी है। कुल मिलाकर यह दिन धार्मिक लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। गुरुद्वारों में भजन, कीर्तन और सत्संग होगा तो शाम को के लोकनृत्य पर झूमते लोग नजर आएंगे। बहरहाल, यहां बात लोहड़ी (Happy Lohri 2019) की। लोहड़ी के साथ भांगड़ा और गिद्दा होंगे। रेवड़ी, मूंगफली और मक्का यानी पॉपकॉर्न का स्वाद लिया जाएगा। कुल मिलाकर त्योहार और उत्सव का माहौल रहेगा। बहरहाल, लोहड़ी के इस मौके पर हम आपको कुछ खास SMS, MESSAGE and WHATSUP STATUS on Lohri दे रहे हैं। इनका इस्तेमाल आप अपनों को भेजने में कर सकते हैं।