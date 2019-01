Happy Makar Sankranti 2019/ इन sms, messages और wishes से अपनों को दें मकर संक्रांति की शुभकामनाएं

Happy Makar Sankranti 2019: makar sankranti sms in hindi, makar sankranti messag

makar sankranti sms, messages and wishes: भारत त्योहारों का देश है। और इनकी शुरुआत साल के पहले ही महीने जनवरी से हो जाती है। नए साल का पहला महीना यानी जनवरी मकर संक्रांति (Makar Sankranti) का पर्व लाता है। यह कई लिहाज से अहम त्योहार है। में पोंगल और पंजाब-हरियाणा में लोहड़ी इसी के आसपास आती है। यह वो वक्त होता है जब खेतों में फसल पकने लगती हैं और सूर्य नारायण की दिशा उत्तरायण होने लगती है। यानी कड़ाके की सर्दी से राहत का वक्त शुरू होता है। दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। यह मिठास का त्योहार भी कहा जाता है। तिल और गुड़ से बने लड्डू और दूसरी मिठाईयां हर घर में बनती हैं। बहरहाल, हम यहां आपको मकर संक्रांति (makar sankranti sms, messages and wishes 2019) से जुड़े कुछ मैसेज, एसएमएस और विशेज (sms, message and wishes for makar sankranti) दे रहे हैं। इनके जरिए आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिजनों को इस त्योहार की शुभकामनाएं दे सकते हैं।

सजने लगी है आरती की थाली...

1) मंदिर में बजने लगी हैं घंटियां

और सजने लगी हैं आरती की थाली

सूर्य की रोशन किरणों के साथ

अब तो सुनाई देती है एक ही बोली।

मकर संक्रांति की शुभकामनाएं...

मिठास हो बोली में...

2) हो मिठास की बोली, मीठे और हर वक्त मीठी जुबान

त्योहार है मकर संक्रांति का और आपको भी हमारा यही पैगान

HAPPY Makar SANKRANTI

अपनों का प्यार और ये बहार...

3) बासमती चावल हों और उड़द की दाल

घी की महकती खुशबू हो और आम का अचार

दहीबड़े की सुगंध के साथ हो अपनों का प्यार

मुबारक हो आप सभी को खिचड़ी का ये भीना त्योहार...

Happy Makar Sankranti 2019

पतंगों की आस और तिल्ली की मिठास...

4) गुड़ और तिल्ली की मिठास

आसमां में कुलांचें भरती पतंगों की आस

इस संक्रांति आपके जीवन में ऐसा ही हो उल्लास।

Happy Makar Sankranti 2019

देखो तो वो मिल गया दिल...

5) उड़ी वो पतंग और खिल गया दिल

गुड़ की मिठास में देखो मिल गया तिल

चलो आज उमंग-उल्लास में खो जाएं हम लोग

सजाएं थाली और लगाएं अपने भगवान को भोग।

हैप्पी मकर संक्रांति 2019...