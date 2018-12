happy new Year 2019: New Year quotes,नए साल पर अपनों को भेजिए New Year Wishes

नए साल के लिए स्वागत के लिए कई त

happy new year 2019: नया साल बिल्कुल करीब है। 2018 जाने को है और 2019 (happy new year quotes) हमारी दहलीजों पर दस्तक दे रहा है। इस नए साल के लिए स्वागत के लिए कई तरह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हर कोई नए साल (new year 2019 wishes) का इस्तकबाल अपने तरीके से करता है और करना चाहता (new year greeting for family) है। अपनों को शुभकामना संदेश भेजे जाते (family new year quotes) हैं। यह अहसास दिलाते हुए कि आप उनके लिए नए साल में सब अच्छा चाहते हैं। तो चलिए, हम आपके काम को कुछ आसान बनाते हुए यहां कुछ Happy New Year 2019 Messages, Greetings और Quotes दे रहे हैं। इनको आप अपनों के लिए खास तौर पर भेज सकते हैं। खास बात ये है कि ये मैसेज, कोट्स और ग्रीटिंग्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। यानी आप अपनी सुविधानुसार इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।



1) May the New Year Bring Joy and Happiness to You and Your Entire Family. Happy New Year 2019

2) Happy New Year to All of You. I Wish this year brings love and illuminates your path of life towards a positive direction and take care. Happy New Year 2019

3) I Just want to Wish Yοu a Great Prosperous, Healthy, and Delightful New Υear. Happy New Year 2019

4) May this New Year bring to you the warmth of love and a light to guide your path towards a positive destination. keep smiling and Happy New Year 2019

5) Open Your Eyes and..

Look at the Bright Day thats Awaiting You

Forget All Bad Dreams and Start Afresh thats Awaiting You

Wishing You a Wonderful New Year 2019

और हिंदी में...

1) नए साल में खुशियों की फुहारें हों

प्रेम और स्नेह से भरे दिन और सुकून की रातें हों

रंज-ओ-गम और नफरतें मिट जाएं हमेशा के लिए

सभी के दिलों में ऐसी चाहतें हों. नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं..

2) चलिए आज भुला दें वो खट्टा सा बीता हुआ कल

दिल में बसा लेते हैं कोई खुशनुमा आने वाला कल

हम तो दिल से कर रहे हैं यही कामना

आपके लिए हर पल खुशिया लाए

ये जल्द ही आने वाला कल.

Happy New Year 2019

3) नए साल पर आया है सुंदर सा उजाला

आनेवाला हर दिन लाए खुशियों का पैगाम

चलो तो फिर आज भूल जाते हैं बीते सारे गम

मिलकर आज करते हैं इस न्यूईयर को वेलकम.

Happy New Year 2019

4) कुछ यादें कुछ सबक देकर गया ये गुजरता साल

उनसे कुछ सबक लेकर चलें, ताकि रहे ना कोई मलाल

हर बात नई हो नए साल में खुशियां हों बेशुमार

नए साल पर अपनों पर इतना बरसाएं प्यार..

2109 की शुभकामनाएं...

5) कभी हंसाती तो कभी रुलाती है जिंदगी

कितने तरह के रंग दिखाती है ये जिंदगी

कभी आंखें नम खुशी से तो कभी गम से गीली हो जाती हैं आंखें

दिल में आने वाले कल के लिए उम्मीद जगाती है जिंदगी।

Happy New Year 2019