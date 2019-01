Happy Republic Day 2019/ इस गणतंत्र दिवस अपनों को दें बधाई इन Quotes, WhatsApp Status, SMS और Message के जरिए

happy republic day 2019 quotes, republic day quotes, republic day quotes 2019, q

Happy Republic Day 2019 Quotes: देशवासी अपने 70वें गणतंत्र दिवस (Happy Republic Day 2019) की तैयारियों में जुट गए हैं। 26 जनवरी 1950 (26 January 1950) को हमारा देश गणतंत्र घोषित किया गया था। इसी दिन देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ग्रहण की थी और देश के सैन्य बलों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस (Republic Day) मनाया जाता है। इस बार गणतंत्र दिवस पर (Republic Day 2019) पर करीब 1.30 घंटे के परेड होगी और इसके बाद कई झांकियां निकाली जाएंगी। यह झांकियां देश की कला, संस्कृति और विकास की तस्वीर पेश करती हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा इस बार मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। बहरहाल, हम यहां आपको कुछ कोट्स, वॉट्सएप स्टेटस और मैसेज दे रहे हैं। इनके जरिए आप इस गणतंत्र दिवस पर अपनों को शुभकामनाएं (Happy Republic Day 2019) दे सकते हैं।

1) चलिए, आज सैल्यूट करें उनको, जिनके वजह से यह मुकाम आता है

और याद रखिए कि ख़ुशनसीब होता है वो खून जो अपने वतन के काम आता है।

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं.

2) न जिएं मजहब के नाम पर, न जान दें मजहब के नाम पर

इंसानियत ही तो है मजहब वतन का, जियो तो जियो सिर्फ वतन के नाम पर।

गणतंत्र दिवस 2019 की हार्दिक शुभकामनाएं।

3) पहचान की तो बात ना पूछिए कि क्या हमारी कहानी है

फख्र से कहें कि हमारी पहचान ही यही हम हिंदुस्तानी हैं।

हैप्पी रिपब्लिक डे 2019

4) गुलामी से निजात पाई है कुर्बानियां देकर

संघर्ष किया था वीरों ने अपना सर्वस्व लुटाकर

दिन आजादी का आया और फिर आया गणतंत्र

शीष नवाते हैं हम सब अपने तिरंगे के आगे

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं...

5) दुनिया में हमारी पहचान निराली है

देश बढ़ेगा आगे-आगे, यही तो सबने ठानी है

आज नए संकल्प के साथ, कुछ श्रेष्ठ करते हैं

देश के लिए जिएंगे-मरेंगे- यही आशा करते हैं।



Happy Republic Day Quotes in English



1) Rejoice in the glory of the nation. But do not forget to thank the our brave soldiers. Happy Republic Day 2019.

2) The change you want to see in our country, is going to begin with you. Happy Republic Day 2019.

3) One nation, one vision and one identity.

do you know that no nation is perfect, it needs to be made perfect.

Happy Republic Day 2019.

4) Recalling and Rejoicing, the Victory of Our Freedom Fighters

on This Republic Day. Happy Republic Day 2019

5) Have lots of fun and enjoy the freedom. but also spare a thought for the sacrifices made by our freedom fighters. Happy Republic Day to all.