Holi 2019 Quotes / अपनों को भेजें ये होली कोट्स, दें दिल से शुभकामनाएं

Holi 2019 Quotes in Hindi

नई दिल्ली. भारत में 2 ही त्यौहार सबसे खास है। एक दीवाली और दूसरा । दोनों ही त्यौहार काफी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। वही इन त्यौहारों पर लोग खास तौर से एक दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद देते हैं। लेकिन इस होली अगर आप अपनों से हैं दूर और उनसे गले लगकर नहीं दे पा रहे उन्हे होली की शुभकामनाएं तो टेंशन ना ले। पर आपको कुछ स्पेशल होली कोट्स मिल जाएंगे जिन्हे आप अपने परिवारजनों, दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं।

होली कोट्स इन हिंदी

भोजपुरी सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार

गालों पे गुलाल और पानी की बौछार,

सुख समृद्धि और सफलता का हार,

मुबारक हो आपको रंगो का त्यौहार

Happy Holi 2019

ऐसे मनाना होली का त्यौहार

पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार

यह है मौका अपनों से गिले मिटाने का

तो रंग-अबीर ले हो जाओ तैयार

Happy Holi 2019

होली का गुलाल हो, रंगों की बहार हो,

गुजिया की मिठास हो, एक बात खास हो,

सबके दिल में प्यार हो, यही अपना त्योहार हो

Happy Holi 2019

खा के गुजिया, पी के भंग

लगा के थोड़ा-थोड़ा सा रंग

बजा के ढोलक और मृदंग

आओ खेलें होली हम, एक-दूजे के संग

Happy Holi 2019

प्यार के रंगों से भरो पिचकारी,

स्नेह के रंगों से रंग दो दुनिया सारी,

ये रंग न जाने न कोई जात न बोली,

सबको हो मुबारक ये Happy Holi 2019

होली कोट्स इन इंग्लिश

Holi is the day to express love with colors.

It is a time to show affection.

All the colors that are on you are of love

Happy Holi 2019

May God gift you all the colors of life, colors of joy, colors of happiness, colors of friendship, colors of love and all other colors you want to paint in your life.Happy Holi 2019

Celebrating the colours

of our beautiful relationship,

I wish you and your family

all the bright hues of life.

Have a colourful holi 2019

Let the colors of Holi spread the message of peace and happiness. Happy Holi 2019

May God paint the canvas of your life with the colours of Joy, Love, Happiness, Prosperity, Good Health, and success. Happy Holi 2019