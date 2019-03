Holi Safety Messages / अपनों को दें ‌Be Safe, Play Safe का संदेश, भेजें ये होली सेफ्टी कोट्स

Holi Safety Messages

. का त्यौहार सतरंगी खुशियों का अहसास कराता है क्योंकि यही वो पल है जब आप पूरे परिवार के साथ मिलकर करते है खूब मौज-मस्ती। मनाते हैं जश्न और एक साथ बिताते हैं खुशियों के अनमोल पल। लेकिन जोश के साथ साथ होश ना खोए और खुशी खुशी त्यौहार मनाएं ये भी सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि खुशिया सबसे ज्यादा ज़रूरी है। रंगों का त्यौहार होली में भी सावधानी न बरती जाए तो मुश्किलें भी पैदा हो सकती हैं। सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि इसको लेकर अपने दोस्तों और परिजनों को भी आगाह करें कि वो त्यौहार तो मनाएं लेकिन थोड़ी सावधानियों के साथ। इसलिए कुछ खास कोट्स और मैसेज हम आपको दे रहे हैं जिससे आप दूसरों को भी हैप्पी एंड सेफ होली मनाने का संदेश दे सकें।

सपनों की दुनिया और अपनों का प्यार

गालों पे गुलाल और पानी की बौछार,

सुख समृद्धि और सफलता का हार,

मुबारक हो आपको रंगो का त्यौहार

Happy and Safe Holi

ऐसे मनाना होली का त्यौहार

पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार

यह है मौका अपनों से गिले मिटाने का

तो रंग-अबीर ले हो जाओ तैयार

Happy and Safe Holi 2019

होली का गुलाल हो, रंगों की बहार हो,

गुजिया की मिठास हो, एक बात खास हो,

सबके दिल में प्यार हो, यही अपना त्योहार हो

Happy and Safe Holi

खा के गुजिया, पी के भंग

लगा के थोड़ा-थोड़ा सा रंग

बजा के ढोलक और मृदंग

आओ खेलें होली हम, एक-दूजे के संग

Happy and Safe Holi

Wishing u a Very Happy Holi. Be Safe, Play Safe.

A true and caring relation doesn’t have to speak loud, a soft message is just enough to express the heartiest feelings. so Enjoy the festival but in a Safe Way. Happy and Safe Holi

Make merry with colors on Holi and the rest of the days with the colors of love. Happy and Safe Holi

May God gift you all the colors of life, colors of joy, colors of happiness, colors of friendship, colors of love and all other colors you want to paint in your life. But don’t forget..Be Safe, Play Safe. Happy and Safe Holi