Hug Day Quotes /व्हाट्सएप और फेसबुक पर ये हिंदी और अंग्रेज़ी हग डे कोट्स कर सकते हैं शेयर

Hug Day Quotes in Hindi for Girlfriend, Boyfriend and Friend

किसी को गले लगाने से दुख कम होते हैं...तो खुशिया दुगनी हो जाती हैं...गले लगाने से भले ही दुख, तकलीफें कम ना हो लेकिन इनसे लड़ने की ताकत ज़रूर मिल जाती है...यही है जादू की झप्पी की असल ताकत...अगर मानते हैं। हग डे पर आप अगर अपनों से दूर हैं और उनसे गले चाहकर भी नहीं मिल पा रहे तो निराश ना हो क्योंकि आप अपनों को प्यार भरे हग डे कोट्स भेज सकते हैंं। ये कोट्स हम हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों ही भाषाओं में लेकर आए जिस भी भाषा में आप अपने दिल के जज़्बातों को बखूबी बयां कर सकें उस भाषा में कोट्स भेजकर अपनों को हग डे विश दे सकते हैं। कोट्स ही नहीं आप हुग डे पर कुछ प्यारी-प्यारी से हैप्पी हग डे पिक्स वॉलपेपर भी अपनों को भेज कर हैप्पी हग डे विश कर सकते है। वही सिर्फ कोट्स ही नहीं बल्कि बेहद ही सिंपल तरीके से भी आप विश कर सकते हैं। आप की ओर से तैयार खास हग डे इमेज भी भेज सकते हैं। या चाहे तो इन्हे अपना हग डे व्हाट्सएप स्टेटस भी बना सकते हैं। नीचे हम आपको कुछ खास कोट्स दे रहे है।

हग डे पर किसी ना किसी को गले लगाकर ज़रूर कहें हैप्पी हग डे। वेलेंटाइन वीक का छठां दिन होता है हग डे। जो हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे से पहले ये दिन भी काफी अहमियत रखता है। जब अपनों के गले लगकर उन्हे खास और अपने करीब होने का अहसास दिलाया जाता है। गले लगाना मानो जादू की तरह असर करता है। रिश्तों में अपनापन और गर्माहट दोनों को ही बनाए रखती है प्यारी सी हग। तो इस दिन ज़रूर अपनों के गले मिले। भले ही किसी से कितनी ही गिला शिकवा क्यों ना हो.. हग डे पर उन सभी गिले शिकवों को नजरअंदाज़ कर आप गले मिल सकते हैं।

हग डे कोट्स हिंदी में

1) इन कंटीली राहों पर हरदम साथ रहेंगे

गम हो या खुशी मिलकर बांट लेंगे

मुश्किलों को ना पड़ने देंगे हम खुद पर भारी

तुझको गले लगाकर जीत ही लेंगे ये बाजी।

2) कोई सफर कब आसान रहा हमारे लिए

जिंदगी कदम दर कदम इम्तिहान लाई हमारे लिए

फिर भी कोई शिकवा नहीं क्योंकि तुम साथ हो

गले लगकर सिर्फ ये कहेंगे कि तुम कभी ना उदास हो।

3) जिंदगी में खोजो तो कई सबक मिल जाएंगे

आसमां देखो कई सितारे अपने से नजर आएंगे

इस चांदनी रात में मेरे कंधे पर सिर रखकर कहो

दुनिया चाहे जो करले, हमारे रास्ते नहीं बदल पाएंगे।

4) जिंदगी का मिजाज भी तो मौसम की तरह है

कहीं चुभती गर्मी से बेजार तो कहीं शीतल पवन है

आज वादा करो गले लगकर मेरे इस मकाम पर

जुदा होंगे ना हम सफर के किसी भी अंजाम पर।

हग डे कोट्स अंग्रेजी में

You are so special to me. There is nothing better than Having you.



Thank you for making my Day brighter. Happy Hug Day

You Know that Hugs grease the wheels of the worldSometimes it's better to put love into hugs than to put it into wordsYou know Hugs are the universal medicineDo you know a hug is worth a thousand words