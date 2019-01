T20 World Cup Australia in 2020/ अगले साल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा टी20 वर्ल्ड कप; ग्रुप स्टेज में भारत vs पाकिस्तान मैच नहीं होगा

ICC T20 World Cup 2020/टी20 वर्ल्ड कप अगले साल

मेलबर्न. ICC T20 World Cup 2020/टी20 वर्ल्ड कप अगले साल में खेला जाएगा। महिला और पुरुष दोनों वर्ग के मुकाबले यहीं होंगे। मंगलवार को इसका शेड्यूल जारी कर दिया गया। इसमें एक खास बात ये है कि साल 2011 के बाद यह पहला ऐसा मौका होगा जब ग्रुप स्टेज में की दो बड़ी क्रिकेट ताकतों यानी भारत और के बीच कोई मुकाबला नहीं होगा। हालांकि, इसी साल मई-जून में होने वाले वर्ल्ड कप में दोनों टीमें लीग स्टेज में ही आमने-सामने होंगे। 21 फरवरी से 8 मार्च तक महिला वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद 18 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच पुरुष वर्ल्ड कप होगा। भारतीय महिला टीम 21 फरवरी को मेजबान ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। वहीं, पुरुष टीम का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से 21 अक्टूबर को होगा।

ये है पूरा शेड्यूल (ICC T20 World Cup 2020 fixtures)

फर्स्ट राउंड

18 अक्टूबर 2020

- vs क्वॉलिफायर ए3, कार्दिनिया पार्क

- क्वॉलिफायर ए2 vs क्वालिफायर ए4, साउथ जीलोंग

19 अक्टूबर 2020

- vs क्वालिफायर ए4, ओवल तस्मानिया

- क्वॉलिफायर बी2 vs क्वालिफायर बी4, ओवल तस्मानिया

20 अक्टूबर 2020

क्वॉलिफायर ए3 vs क्वॉलिफायर ए4, कार्दियाना पार्क साउथ जीलोंग

श्रीलंका vs क्वॉलिफायर ए2, कार्दियाना पार्क साउथ जीलोंग

21 अक्टूबर 2020

क्वॉलिफायर बी3 vs क्वॉलिफायर बी4, ओवल तस्मानिया

बांग्लादेश vs क्वॉलिफायर बी2, ओवल तस्मानिया



22 अक्टूबर 2020

क्वॉलिफायर ए2 vs क्वॉलिफायर ए3, कार्दियाना पार्क साउथ जीलोंग

श्रीलंका vs क्वॉलिफायर ए4, कार्दियाना पार्क साउथ जीलोंग

23 अक्टूबर 2020

क्वॉलिफायर बी2 vs क्वॉलिफायर बी3, ओवल तस्मानिया

बांग्लादेश vs क्वॉलिफायर बी4, ओवल तस्मानिया

सुपर 12 (Super 12)

24 अक्टूबर 2020

ऑस्ट्रेलिया vs पाकिस्तान, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

भारत vs , पर्थ स्टेडियम



25 अक्टूबर 2020

ए1 vs बी2, होबार्ट

न्यूजीलैंड vs वेस्ट इंडीज, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड



26 अक्टूबर 2020

vs ए2, पर्थ स्टेडियम

इंग्लैंड vs बी1, पर्थ स्टेडियम

27 अक्टूबर 2020

न्यूजीलैंड vs बी2, होबार्ट



28 अक्टूबर 2020

अफगानिस्तान vs बी1, पर्थ स्टेडियम

ऑस्ट्रेलियान vs वेस्ट इंडीज, पर्थ स्टेडियम

29 अक्टूबर 2020

पाकिस्तान vs ए1, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

भारत vs ए2, एमसीजी

30 अक्टूबर 2020

इंग्लैंड vs साउथ अफ्रीका, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

वेस्ट इंडीज vs बी2, पर्थ स्टेडियम

31 अक्टूबर 2020

पाकिस्तान vs न्यूजीलैंड, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड

ऑस्ट्रेलिया vs ए1, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड



1 नवंबर 2020

साउथ अफ्रीका vs अफगानिस्तान, एडिलेड ओवल

vs इंग्लैंड, एमसीजी यानी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड



2 नवंबर 2020

ए2 vs बी1, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

न्यूजीलैंड vs ए1, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड

3 नवंबर 2020

पाकिस्तान vs वेस्ट इंडीज, एडिलेड ओवल

ऑस्ट्रेलिया vs बी2, एडिलेड ओवल

4 नवंबर 2020

इंग्लैंड vs अफगानिस्तान, ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड



5 नवंबर 2020

साउथ अफ्रीका vs ए2, एडिलेड ओवल

इंडिया vs बी1, एडिलेड ओवल



6 नवंबर 2020

पाकिस्तान vs बी2, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड

ऑस्ट्रेलिया vs न्यूजीलैंड, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड



7 नवंबर 2020

इंग्लैंड vs ए2, एडिलेड ओवल

वेस्ट इंडीज vs ए1, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड



8 नवंबर 2020

साउथ अफ्रीका vs बी1, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

इंडिया vs अफगानिस्तान, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

सेमी फाइनल्स (Semi-finals)



11 नवंबर 2020, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड

12 नवंबर 2020, एडिलेड ओवल

फाइनल (Final)



15 नवंबर 2020, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड