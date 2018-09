IND vs AFG Match Photos: भारत और अफगानिस्तान के बीच सुपर-4 स्टेज का मैच आज; देखिए इस मैच के बेहतरीन Photos

दुबई. India vs Afghanistan Asia Cup 2018: भारत और अफगानिस्तान के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 स्टेज का मुकाबला खेला जा रहा है। भारत चाहेगा कि इस मैच को जीतकर अपना विजय अभियान जारी रखे। वहीं, अफगानिस्तान की कोशिश होगी कि वो इस मैच को जीतकर एक बार फिर यह साबित करे कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन उभरती हुई टीम है। अफगानिस्तान के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। इस देश के ज्यादातर प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं। दिल्ली के करीब नोएडा में उनका होम ग्राउंड है जो बीसीसीआई ने उन्हें दिया है। अफगानिस्तान की टीम यहीं प्रैक्टिस करती है। भारतीय टीम और उसके ज्यादातर खिलाड़ियों से अफगानिस्तान की टीम अच्छी तरह वाकिफ है। अब सवाल ये है कि मैच कैसा होगा। बहरहाल, ये तो तय है कि टक्कर तगड़ी होगी। भारत इस मैच में अपने चार प्लेयर्स बुमराह, रायडू, कुलदीप और धवन को आराम दे सकता है। इनकी जगह केएल. राहुल, खलील अहमद, और खेल सकते हैं। इस रोचक मैच के तमाम बेहतरीन फोटोज (India vs Afghanistan Match in Photos) हम यहां आपको DainikBhaskar.com पर दे रहे हैं।