IND vs NZ Live Score/टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, टीम में कोई बदलाव नहीं

माउंट माउनगुनेई. IND vs NZ Live Score, India vs New Zealand 2nd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज (New Zealand vs India ODI series 2019) का दूसरा मैच माउंट माउनगुनेई ( Mount Maunganui) के खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा है। टॉस कोहली ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यूजीलैंड ने सेंटनर और साउदी की जगह सोढ़ी और ग्रांडहोमी को जगह दी गई है। पहला मैच टीम इंडिया ने एकतरफा मुकाबला बना दिया। बड़ी आसानी से यह मैच 8 विकेट से जीत लिया था। कुलदीप ने 4 और शमी ने 3 विकेट लिए तो बाद में ने 75 रन की शानदार पारी खेली। माउंट माउनगुनेई न्यूजीलैंड के सबसे खूबसूरत मैदानों में से एक है। यहां का विकेट भी पारंपरिक तौर पर तेज गेंदबाजों को मदद देता है। माउंट माउनगानुई में दोनों टीमें (New Zealand vs India) पहली बार आमने-सामने होंगी। न्यूजीलैंड (New Zealand) यहां अब तक छह वनडे खेल चुका है। इसमें से उसने तीन जीते और तीन हारे हैं। किवी टीम इस साल यहां दो वनडे खेली है, और दोनों ही उसने जीते हैं। इस पिच पर सर्वश्रेष्ठ स्कोर सात विकेट पर 371 है, जिसे 2009 में न्यूजीलैंड ने के खिलाफ बनाया था न्यूजीलैंड ने वह मुकाबला 45 रन से जीता था। सीरीज का तीसरा वनडे 28 जनवरी को इसी मैदान पर होना है।