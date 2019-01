IND vs NZ Live Score/ न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर खराब शुरुआत, भुवी और शमी ने दिए झटके

टीम इंडिया ने पिछला मैच इसी मै

IND vs NZ Live Score, India vs New Zealand 3rd ODI: माउंट माउनगानुई (टोरंगा). टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे आज माउंट माउनगानुई में खेल रही है। भारतीय टीम पांच वनडे की सीरीज में 2-0 से आगे है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। हालांकि शुरुआत खराब रही। धोनी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। पांड्या की वापसी हुई है। टीम इंडिया ने पिछला मैच इसी मैदान पर जीता था। ऐसे में उसकी कोशिश तीसरे मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। टीम इंडिया यदि ऐसा करने में सफल रही तो वह न्यूजीलैंड में 10 साल बाद द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतेगी। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड यह मैच जीतकर सीरीज में वापसी करने की कोशिश करना चाहेगी। भारतीय टीम न्यूजीलैंड में 1976 से द्विपक्षीय सीरीज खेल रही है। उसकी यह 8वीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज है। इसमें वह अब तक सिर्फ एक सीरीज जीत पाई है। टीम इंडिया ने मार्च 2009 में पांच मैच की सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी। उस सीरीज का चौथा वनडे बेनतीजा रहा था।

इनमें से चुनी जाएंगी playing XI

भारत : (कप्तान), , , , रविंद्र जडेजा, केदार जाधव, , , भुवनेश्वर कुमार, , खलील अहमद, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, , विजय शंकर, शुभमन गिल।

न्यूजीलैंड : केन विलियम्सन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, डग ब्रेसवेल, कोलिन डि ग्रांडहोम, लॉकी फर्ग्युसन, मार्टिन गुप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लाथम, , हेनरी निकोलस, ईश सोढ़ी, मिशेल सैंटनर, टिम साउदी, रॉस