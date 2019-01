India vs New Zealand ODI: भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे कल; जानिए अब तक कौन सी टीम का पलड़ा रहा है भारी?

विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में व

नेपियर. India vs New Zealand ODI series 2019/ टीम का न्यूजीलैंड दौरा शुरू हो चुका है और दोनों देशों के बीच पहला वनडे मैच (India vs New Zealand 1st ODI) कल नेपियर के मैक्लीन पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज (Ind vs NZ ODI series 2019) में कुल 5 वनडे मैच खेले जाने हैं। टीम इंडिया लंबे वक्त बाद न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है। घर में न्यूजीलैंड का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है। यहां का मौसम बहुत हद तक इंग्लैंड जैसा होता है। तेज गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है। विकेट पर हरी घास होती है इसलिए सीमर्स को स्विंग के साथ बाउंस भी मिलता है। न्यूजीलैंड के पास केन विलियम्सन जैसा कप्तान और बैट्समैन है तो टीम इंडिया के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और कप्तान है। आंकड़ों की बात करें तो दोनों ही टीमें अपने-अपने घर में भारी रही हैं। लेकिन, इस सीरीज का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि वर्ल्ड कप के पहले यह दोनों टीमों के लिए अपनी ताकत और खिलाड़ी परखने का शानदार मौका है।

कैसा है नेपियर का विकेट

न्यूजीलैंड के कोच डेविड स्टीड ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि नेपियर के मैक्लीन पार्क का विकेट ग्रीन और बाउंसी होगा। यानी न्यूजीलैंड ने अपनी सुविधा और ताकत को देखते हुए विकेट तैयार कराया है। यहां भी ड्रॉप-इन विकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी पिच कहीं और तैयार की जाती है और इसे लाकर मैदान में फिट कर दिया जाता है। बहरहाल, टीम इंडिया को इससे ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि बुमराह के बगैर भी उसके पास बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं।

आंकड़ों पर नजर डालिए

1) दोनों टीम अब तक

कुल वनडे मैच: 101

टीम इंडिया जीती: 51

न्यूजीलैंड जीती : 44

टाई मैच: 1

रद्द: 5 (विभिन्न वजहों से)

2) टीम इंडिया अपने देश में

भारत में कुल मैच हुए: 35

टीम इंडिया ने जीते : 26

न्यूजीलैंड ने जीते : 08

बेनतीजा : 02

3) टीम इंडिया न्यूजीलैंड में

कुल मैच हुए : 34

भारत ने जीते : 10

न्यूजीलैंड ने जीते : 21

टाई मैच : 01

बेनतीजा : 02

4) तीसरे देश यानी न्यूट्रल वेन्यू पर दोनों टीमों का रिकॉर्ड

कुल मैच हुए : 32

भारत जीता : 15

न्यूजीलैंड जीता : 15

बेनतीजा : 02