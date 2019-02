Ind vs NZ T20 series 2019/ भारत-न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज कल से; जानिए टीम, शेड्यूल और कहां और किस वक्त देख पाएंगे live Broadcast

Ind Vs NZ T20 Series 2019 Schedule, Ind Vs NZ T20 Series 2019 Schedule, Ind Vs N

New Zealand vs India T20 series 2019/ टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच की वनडे सीरीज (Ind vs NZ ODI series) 4-1 से जीत ली है। इसके बाद अब बारी है सबसे छोटे इंटरनेशनल फॉर्मेट यानी टी20 की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज (India vs New Zealand T20 2019) 6 फरवरी बुधवार से शुरू हो रही है। खास बात ये है कि इस सीरीज में भी (Virat Kohli) नहीं होंगे। यानी कप्तानी का जिम्मा एक बार फिर पर होगा। उनकी मदद के लिए भी टीम में होंगे। खास बात ये है कि टी20 सीरीज के (T20 series Ind vs NZ 2019) लिए तीन विकेटकीपर-बल्लेबाज टीम में हैं। धोनी के अलावा, ऋषभ पंत और टी20 टीम का हिस्सा हैं। शुभमन गिल के लिए वनडे सीरीज के दो मैच भूलने वाले रहे लेकिन उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस बार उन्हें टी20 में भी मौका मिलेगा। टीम इंडिया के लिए थोड़ी सी फिक्र उनके मिडल ऑर्डर को लेकर हो सकती है। चौथे वनडे में जैसे ही ओपनर आउट हुए, पूरी टीम ही बिखर गई और कुल 92 रन बनाए। यही हाल, पांचवे वनडे में भी हुआ। 18 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। हालांकि, बाद में अम्बाति रायडू (Ambati Rayudu), विजय शंकर (Vijay Shankar), केदार जाधव (Kedar Jadhav) और हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने स्कोर 252 तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड खेमे से खबर ये है कि उनके रेग्युलर ओपनर मार्टिन गुप्टिल (Martin Guptill) इस सीरीज से भी बाहर हो गए हैं और उनकी जगह ऑल राउंडर जिमी नीशाम (Jimmy Neesham) टीम का हिस्सा होंगे।

क्या है शेड्यूल (Ind vs NZ T20s schedule) पहला मैच (1st T20) : 6 फरवरी

कहां : के वेस्टपैक स्टेडियम में

टॉस का वक्त : 12.00 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

मैच कब शुरू होगा : 12.30 बजे (भारतीय समय के अनुसार) दूसरा मैच (2nd T20) : 8 फरवरी

कहां : ऑकलैंड के ईडन पार्क में

टॉस का वक्त : 11 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

मैच शुरू होने का वक्त : 11.30 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

तीसरा मैच (3rd T20) : 10 फरवरी

कहां : हैमिल्ट के सेडॉन पार्क में

टॉस कब होगा : 12 बजे (भारतीय समय के अनुसार)

मैच कब शुरू होगा : 12.30 बजे (भारतीय समय के अनुसार) इनमें से चुनी जाएगी India Playing XI

रोहित शर्मा (कप्तान), , ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, एमएस. धोनी, क्रुनाल पांड्या, , युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, सिद्धार्थ कौल, खलील अहमद, शुभमन गिल, विजय शंकर और हार्दिक पांड्या। इनमें से चुनी जाएगी New Zealand Playing XI

केन विलियम्सन (कप्तान), डग ब्रेसवेल, कॉलिन डी ग्रांडहोमी, लॉकी फर्ग्युसन, स्कॉट कुग्लीजिन, डेरिल मिशेल, , जिमी नीशाम, मिशेल सेंटनर, टिम सिफर्ट, ईश सोढ़ी, टिम साउदी और रॉस टेलर। कहां देख सकते हैं लाइव टेलिकास्ट

टी20 सीरीज के तीनों मैच का लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश कॉमेंट्री के साथ मैच देखना चाहते हैं इसके लिए Star Sports 1 और Star Sports 1 HD पर जाएं। और अगर आप हिंदी कॉमेंट्री के साथ मैच का लुत्फ लेना चाहते हैं तो इसके लिए Star Sports Hindi और Star Sports Hindi HD पर जाएं। इसके अलावा Dainikbhaskar.com पर आपको इन मैचों के लाइव अपडेट्स मिलेंगे।





