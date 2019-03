IAF Air Strike / एयरफोर्स ने सरकार को सौंपे बालाकोट एयरस्ट्राइक के सबूत, कहा-80 फीसदी बम ने टारगेट किया हिट-सूत्र

India Pakistan Attack Latest News, IAF Gives Proof of Balakot Air Strike to Modi

. 26 फरवरी, 2019 को पीओके में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बालाकोट कैंप पर एयरस्ट्राइक करने के सबूत एयरफोर्स ने सरकार को सौंप दिए हैं। सूत्रों की मानें तो बुधवार को एयरफोर्स ने ये सबूत सरकार को दिए हैं और उसमें कहा गया है कि तकरीबन 80 फीसदी उनके निशाने सीधे टारगेट पर लगे हैं। कहा जा रहा है कि वायुसेना ने सरकार को 12 पेज की रिपोर्ट दी है। जिसमें वायुसेना ने बालाकोट की हाई रेज़ोलेशन तस्वीरें भी दी है। सरकार लेगी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का फैसला

वही ये रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं इस बात का फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। केंद्र सरकार के कहने पर ही बालाकोट कैंप पर एयर स्ट्राइक के सबूत सार्वजनिक किए जाएंगे।



आतंकी ठिकानों पर थी कार्रवाई

जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ये पूरी कार्रवाई की गई थी। 26 फरवरी, 2019 को सुबह 3.30 बजे ये एयर स्ट्राइक की गई थी। जिसमें बालाकोट, चकोटी और मुज्जफराबाद में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। वही अब बालाकोट कैंप पर की गई कार्रवाई के सबूत सौंप दिए हैं। आपको बता दें कि वायुसेना ने हाल ही में अपने आधिकारिक बयान में कहा था कि मिशन पूरी तरह से सफल रहा है और अगर का कुछ नुकसान नहीं हुआ है तो उनकी वायुसेना ने भारतीय सीमा में घुसकर हमला करने की कोशिश क्यों की?

