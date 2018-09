एशिया कप 2018 लाइव: भारत vs बांग्लादेश मैच का स्कोरकार्ड लाइव, 174 रन का लक्ष्य- रोहित की शानदार पारी

दुबई. India vs Bangladesh live score and updates: एशिया कप 2018 के सुपर 4 के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। आज पहले मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश (India Vs Bangladesh) से होने जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर इस टूर्नामेंट अब लय पकड़ ली है। वहीं बांग्लादेश को अफगानिस्तान ने हराकर जोर का झटका दिया है। दोनों टीमों के लिए ये मैच जीतना जरूरी है। भारत के लिए फाइनल में पहुंचने का रास्ता हर लिहाज से आसान कहा जा सकता है लेकिन बांग्लादेश गुरुवार रात मिली हार का बदला अब भारत से लेने की फिराक में होगा। इसलिए की टीम को सतर्क रहना होगा। भारत के पास अगर विराट नहीं हैं तो बांग्लादेश के पास भी उनके स्टार ओपनर तमीम इकबाल नहीं हैं। हार्दिक पांड्या चोट की वजह से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में उनकी जगह रविंद्र जडेजा या दीपक चाहर को खिलाया जा सकता है। माना जा रहा है कि केएल. राहुल और मनीष पांडे को भी अंतिम ग्यारह में जगह मिल सकती है। इस टूर्नामेंट में स्पिनर हावी रहे हैं। बांग्लादेश के पास मेहदी हसन और शाकिब अल हसन हैं। वहीं भारत के पास कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल के अलावा केदार जाधव भी हैं। बांग्लादेश के पास मुस्तफिजुर रहमान जैसे वनडे के स्पेशलिस्ट पेस बॉलर हैं तो कप्तान मशरफे मोर्तजा का अनुभव और रूबेल हसन की तेजी भी है। लेकिन, भारत यहां भी भारी हो सकता है। खलील अहमद को भुवनेश्वर या बुमराह की जगह खिलाया जा सकता है। बांग्लादेश उलटफेर करने में माहिर मानी जाती है। यहां आपको 2007 के वर्ल्ड कप का वो मैच याद रखना होगा जिसमें भारत हार गया था। उस मैच में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए थे और मैच 5 विकेट से हार गई थी। बहरहाल, क्रिकेट में हर मैच नया होता है और आज टीम इंडिया बांग्लादेश के सामने किसी भी तरह से ढीला रवैया अपनाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। यहां DainikBhaskar.com पर हम आपको India Vs Bangladesh live score and updates दे रहे हैं, तो जुड़े रहें हमारे साथ।