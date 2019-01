LIVE IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला ODI आज; शुभमन गिल को मिल सकती है प्लेइंग XI में जगह

नेपियर. India vs New Zealand ODI Series 2019/ टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला वनडे मैच (IND vs NZ ODI Match) खेलने के लिए नेपियर के मैक्लीन पार्क में उतरेगी। के कामयाब दौरे के बाद (Virat Kohli) की टीम के हौसले बुलंद हैं तो न्यूजीलैंड भी दमदार नजर आती है। उसने के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। वैसे भी केन विलियम्सन (Kane Williamson) की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम वनडे मैचों में शानदार प्रदर्शन करती आई है। मैक्लीन पार्क के विकेट पर घास है और यह तेज गेंदबाजों की मददगार साबित हो सकती है। माना जा रहा है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। टीम इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि विराट कोहली (Virat Kohli) इस मैच में शुभमन गिल को मौका दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो का बाहर बैठना तय है। शुभमन गिल के खेलने के संकेत इसलिए भी मिले क्योंकि सोमवार और मंगलवार को दोनों दिन उन्होंने नेट्स पर और विराट कोहली की देखरेख में नेट्स पर सबसे ज्यादा वक्त बिताया। वर्ल्ड कप के पहले वो

ये हो सकती है टीम इंडिया की Playing 11

विराट कोहली (कप्तान), , , अम्बाति रायडू, शुभमन गिल, केदार जाधव, एमएस. धोनी, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, और विजय शंकर।

और ये हो सकती New Zealand Playing XI

केन विलियम्सन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, मार्टिन गप्टिल, डग ब्रेसवेल, कोलिन डी-ग्रेंडहोमी, लोकी फर्ग्युसन, टॉम लैथम, , रॉस टेलर, मिशेल सेंटनर और टिम साउदी।