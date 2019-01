Ind Vs Aus Live score/भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे आज; विराट कोहली की बढ़त पर नजर

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) क

Ind Vs Aus score Live 1st ODI sydney/भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा। इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया (Australia cricket team) ने पहले ही अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। वहीं, टीम इंडिया संभवत: मैच से पहले ही प्लेइंग 11 (India playing XI) पर अपने पत्ते खोलेगी। वनडे के लिए सिडनी (sydney) की पिच (Pitch Report of SCG) कुछ आसान रखी गई है। इस पर ज्यादा घास नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बल्लेबाजों को खेलने में ज्यादा आसानी होगी। ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले टीम इंडिया की बल्लेबाजी ज्यादा मजबूत नजर आती है। (Rohit Sharma), शिखर धवन (Shikhar Dhavan) और (Virat Kohli) के अलावा अब अनुभवी धोनी (MS Dhoni) भी टीम में हैं। टॉस जीतने वाली टीम पहले बैटिंग करने पर फोकस करेगी।

दोनों टीमों से क्या खबर?

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस मैच के लिए अपने अंतिम 11 खिलाड़ियों का ऐलान पहले ही कर चुकी है। अगर आप उनकी टीम पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि अनुभव और युवा जोश का तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। पीटर सिडल (Peter Sedal) को बिग बैश में अच्छे प्रदर्शन का पुरस्कार मिला है और 8 साल बाद वो वनडे टीम में लौटे हैं। लेकिन, वनडे और टी20 के स्पेशलिस्ट लेग स्पिनर एडम जम्पा(Adam Jumpa) 11 में शामिल नहीं हैं। उनकी जगह टेस्ट स्पिनर नाथन लायन (Nathan Lion) टीम में हैं।

ये है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 Cricket Team

एरॉन फिंच (कप्तान), एलेक्स करी (विकेटकीपर), उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकॉम्ब, मार्क्स स्टोइनिस, , नाथन लियोन, पीटर सिडल, जे. रिचर्डसन, जेसन बेहरेनडॉर्फ।

ये हो सकती है Indian Cricket Team

टीम इंडिया के लिए पहले वनडे से पहले कुछ मुश्किलें हैं। चैट शो में विवादित टिप्पणी करने वाले हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और केएल. राहुल (KL Rahul) को जगह ना मिल पाना तय है। हार्दिक का विकल्प तो रविंद्र जडेजा हैं लेकिन राहुल अगर मिडल ऑर्डर में आते तो इससे बैटिंग को गहराई मिलती। बहरहाल, इस जगह को शायद केदार जाधव से भरा जाएगा। शमी, खलील और भुवी का खेलना तय है। कुलदीप स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर टीम में होंगे। विराट, धवन, रोहित और धोनी के ऊपर बैटिंग का दारोमदार ज्यादा रहेगा।

ये हो सकती है विराट की प्लेइंग XI

रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली (कप्तान), अम्बाति रायडू, केदार जाधव, एमएस. धोनी (विकेट कीपर), रविंद्र जडेजा, , , खलील अहमद, मोहम्मद शमी।