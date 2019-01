IndvsAus Live Scores: चौथे टेस्ट में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी; जानें लाइव स्कोर

चेतेश्वर पुजारा 130 रन बनाकर नाब

भारत और के बीच चौथा टेस्ट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला (India vs Australia) जा रहा है। आज इस टेस्ट मैच का दूसरा दिन (test 4 day 2 India vs Australiaday 2) है। पहले दिन भारत ने पहली पारी में 90 ओवर में चार विकेट पर 303 रन बनाए। 130 रन बनाकर नाबाद रहे। मयंक अग्रवाल ने 77 रन बनाए। यह उनका दूसरा अर्द्धशतक है। केएल. राहुल फिर नाकाम रहे और नौ रन ही बना पाए। कोहली 23 और 18 रन बनाकर लौटे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से हेजलवुड ने दो, जबकि और नाथन लियोन ने एक-एक विकेट लिए। दूसरे दिन, टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को बड़ा लक्ष्य देकर दबाव बना सकती है। विकेट में असमान उछाल है। जडेजा और कुलदीप को मदद मिल सकती है। इस मैच की live streaming on Sony liv पर देख सकते हैं। इसके अलावा DainikBhaskar.com आपको इस मैच के तमाम लाइव अपडेट्स दे रहा है।