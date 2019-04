CSK vs KXIP Live Score/ चेन्नई सुपर किंग्स की अच्छी शुरुआत; 1 ओवर के बाद स्कोर 4/0

IPL 2019, CSK vs KXIP, CSK vs KXIP Live cricket Score,CSK vs KXIP ball by ball live updates

. आईपीएल सीजन 12 में शनिवार दोपहर 4 बजे से एक जोरदार मुकाबला शुरू होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा किंग्स इलेवन पंजाब से। यानी की कप्तानी वाली सीएसके अब अपने घर में मेजबानी करेगी की कप्तानी वाली किंग्स इलेवन की। चेन्नई ने अब तक चार मुकाबले खेले हैं और उसे सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। बाकी तीन मैच उसने आसानी से जीते हैं। हालांकि, के खिलाफ उसे पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई के लिए एक परेशानी वाली खबर ये है कि शायद इस मैच में नहीं खेल पाएं क्योंकि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव है। वहीं, किंग्स इलेवन के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके विस्फोटक ओपनर अब फिट हो गए हैं और वो मैदान में उतरेंगे। Dainikbhaskar.com आपको CSK vs KXIP मैच का लाइव स्कोर दे रहा है।

-- पूरी ख़बर पढ़ें -- आईपीएल सीजन 12 में शनिवार दोपहर 4 बजे से एक जोरदार मुकाबला शुरू होने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा किंग्स इलेवन पंजाब से। यानी की कप्तानी वाली सीएसकेअपने घर में मेजबानी करेगी की कप्तानी वाली किंग्स इलेवन की। चेन्नई ने अब तक चार मुकाबले खेले हैं और उसे सिर्फ एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। बाकी तीन मैच उसने आसानी से जीते हैं। हालांकि, के खिलाफ उसे पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा था। चेन्नई के लिए एक परेशानी वाली खबर ये है कि शायद इस मैच में नहीं खेल पाएं क्योंकि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव है। वहीं, किंग्स इलेवन के लिए अच्छी खबर ये है कि उनके विस्फोटक ओपनर अब फिट हो गए हैं और वो मैदान में उतरेंगे।