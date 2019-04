RCB vs DC Live Score/ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला अब से कुछ देर बाद; आरसीबी को पहली जीत की तलाश

IPL 2019, RCB vs DC, RCB vs DC Live Cricket Score, RCB vs DC ball by ball live match updates RCB vs DC

बेंगलुरु. IPL 2019 RCB vs DC Live Cricket Score: आईपीएल सीजन 12 यानी इंडियन प्रीमियर लीग 2019 में अब से कुछ देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होने जा रहा है। यह मैच बेंगलुरु के होम ग्राउंड एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। जाहिर है रॉयल चैलेंजर्स को अपने फैन्स के सामने खेलने का फायदा मिल सकता है। की टीम को अब भी इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत का इंतजार है। पिछले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स में उसे जीत की पूरी उम्मीद थी लेकिन ऐन वक्त पर 'आंद्रे तूफान' आया और एक झटके में सपना भी टूट गया। उस मैच में ने महज 13 गेंद पर 48 रन की पारी खेली। चिन्नास्वामी स्टेडियम का विकेट बल्लेबाजों के लिए मददगार रहता आया है लेकिन इस विकेट पर हल्की घास भी है। यहां लक्ष्य का पीछा करना आसान रहता है।