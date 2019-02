IPL 2019 Schedule/आईपीएल 2019 का शेड्यूल जारी; 23 मार्च का पहला मैच धोनी और विराट कोहली की टीमों के बीच- शेड्यूल का दूसरा हिस्सा बाद में जारी होगा

Ipl 2019, ipl schedule, ipl 2019 schedule, ipl time table 2019, ipl 2019 date, i

नई . इंडियन प्रीमियर लीग 2019 यानी आईपीएल 2019 सीजन 12 का शेड्यूल जारी हो गया है। यह पहले दो हफ्ते के लिए जारी किया गया है। यानी शेड्यूल का दूसरा हिस्सा बाद में जारी किया जाएगा। पहले हिस्से में कुल 17 मैच खेले जाएंगे। बता दें कि इस साल के लिए शेड्यूल इसलिए देर से जारी गया है क्योंकि आईपीएल 2019 जिस दौरान खेला जाना है, उसी दौरान लोकसभा चुनाव भी होने हैं। लिहाजा, पहले दौर के लिए दो हफ्ते का आईपीएल 2019 शेड्यूल जारी किया गया है। इस साल पहला मुकाबला 23 मार्च को एमएस. धोनी की सुपर किंग्स (CSK) और की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के बीच होगा। आईपीएल कमेटी की तरफ से मंगलवार को जारी बयान में कहा गया- बीसीसीआई ने दो हफ्ते का शेड्यूल जारी किया है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और चुनाव की तारीखों को देखते हुए बाकी का शेड्यूल जारी किया जाएगा।

पूरा शेड्यूल इस तरह है (IPL 2019 Schedule: Get the full details of IPL Time Table 2019)

23 मार्च शनिवार : CSK vs RCB चेन्नई में (शाम)

24 मार्च रविवार : KKR vs SRH कोलकाता में (दोपहर)

24 मार्च रविवार : MI vs DC में (शाम)

25 मार्च सोमवार : RR vs KXIP जयपुर में (शाम)

26 मार्च मंगलवार : DC vs CSK दिल्ली में (शाम)

27 मार्च बुधवार : KKR vs KXIP कोलकाता में (शाम)

28 मार्च गुरुवार : RCB vs MI बेंगलुरु में (शाम)

29 मार्च शुक्रवार : RCB vs MI हैदराबाद में (शाम)

30 मार्च शनिवार : KXIP vs MI मोहाली (दोपहर)

30 मार्च शनिवार : DC vs KKR दिल्ली (शाम)

31 मार्च रविवार : SRK vs RCB हैदराबाद (दोपहर)

31 मार्च रविवार : CSK vs RR चेन्नई में (शाम)

01 अप्रैल सोमवार : KXIP vs DC मोहाली में (शाम)

02 अप्रैल मंगलवार : RR vs RCB जयपुर (शाम)

03 अप्रैल बुधवार : MI vs CSK मुंबई में (शाम)

04 अप्रैल गुरुवार : DC vs SRH दिल्ली में (शाम)

05 अप्रैल शुक्रवार : RCB vs KKR बेंगलुरु में (शाम)