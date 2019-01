IRCTC का दक्षिण भारत के लिए नया टूर पैकेज; पैकेज की शुरुआत एक व्यक्ति के लिए 37,540 रुपए से

. नया साल यानी 2019 शुरू हो चुका है। इस साल अगर काम के बाद कुछ दिन आराम के बिताना चाहते हैं और टूर प्लान कर रहे हैं तो IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) आपके लिए कुछ खास पैकेज अभी से ऑफर कर रहा है। हाल ही में IRCTC ने के लिए एक खास पैकेज तैयार किया है। इसे नाम दिया गया है- साउथ इंडिया डिवाइन टूर पैकेज एक्स दिल्ली यानी (South India Divine Tour Package Ex Delhi)। यह पैकेज मार्च में चार तारीखों के लिए है। IRCTC के इस एयर पैकेज की शुरुआत होगी एक व्यक्ति के लिए 37,540 रुपए से। अन्य जानकारियों और बुकिंग के लिए आप IRCTC की वेबसाइट पर जाएं लेकिन यहां हम आपको कुछ अहम बातें बता रहे हैं।

The charm of South India can be best defined through IRCTC which offers "South India Divine Tour" Air Package Ex Delhi in just Rs. 37,540 PP covering Trivandrum, Kanyakumari, Rameshwaram, Madurai & Tirupati in 7 Days. For details, visit https://t.co/GcqBQEc6G4 pic.twitter.com/xTxUoVR9Cz