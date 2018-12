INDvsAUS/ऑस्ट्रेलियाई कमेंटेटर बोला- मयंक ने तिहरा शतक वेटर्स के खिलाफ लगाया था; मयंक ने दिया बल्ले से जवाब

मेलबर्न. ई क्रिकेट और बदतमीजी का रिश्ता नया नहीं है। इस बार भी कुछ नया नहीं हुआ। टीम ने मेलबर्न के एमसीजी स्टेडियम (3rd Test Australia vs India) में खेले जा रहे इस मैच में दो नए ओपनर्स को उतारा। यह फैसला काफी हद तक कारगर साबित हुआ। मयंक अग्रवाल (Mayank agarwal) और हनुमा विहारी (hanuma vihari) ने पहले विकेट के लिए साझेदारी तो 40 रन की ही की लेकिन नई बॉल की चमक को उन्होंने उतार दिया। मैच के पहले के दो पूर्व दिग्गजों ने मयंक अग्रवाल का मजाक उड़ाया। कैरी ओकीफ ने कहा- मयंक ने रणजी ट्रॉफी में जो ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी वो कैंटीन में काम करने वालों और वेटर्स के खिलाफ थी। मार्क वॉ ने भी मयंक को लेकर जो कहा उसे अच्छा कमेंट नहीं कहा जा सकता। बहरहाल, मयंक ने इन लोगों को बल्ले से शानदार जवाब दिया।

क्या कहा ओकीफ और वॉ ने?

मयंक के पारी शुरू करने से पहले के पूर्व टेस्ट प्लेयर कैरी ओकीफ ने कहा- पता नहीं भारत ने उन्हें क्यों चुना। वो रणजी ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी लगा चुके हैं। मुझे लगता है कि वो शतक उन्होंने कैंटीन में काम करने वालों और वहां के वेटर्स के खिलाफ ही लगाया होगा। मार्क वॉ महान प्लेयर हैं। लेकिन, बदजुबानी में वो भी पीछे नहीं रहे। मार्क ने कहा- भारत में अगर आप 50 के एवरेज से रन बनाते हैं तो वो दरअसल, 40 का ही होता है।

This has to spread. For too long @FoxCricket and australian broadcasters have been getting away with this elite snobbery, casual racism and downright degrading opposition without a care https://t.co/05NydxzCLw