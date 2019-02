Kiss Day Quotes / किस डे आज, अपने जज्बात का इजहार करें इन स्पेशल इमेज से

Kiss Day Quotes for Girlfriend and Boyfriend

नई दिल्ली. वेलेंटाइन वीक एक-एक दिन गुजरने के साथ अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ गया है। आज किस डे सेलिब्रेट हो रहा है...और कल है वेलेंटाइन डे। हर दिन की तरह ही किस डे का भी खास महत्व होता है। किस डे अपने नाम में ही अर्थ भी समेटे है। वैसे तो वेलेंटाइन वीक के हर दिन का अलग नाम और अलग महत्व है। इसको समझने के लिए आप हर दिन के नाम को ही देखेंगे तो समझ जाएंगे कि किस दिन का क्या मतलब है। कुछ अनमोल रिश्ते बनते हैं और फिर इन्हें निभाने के वादे-इरादे साथ जुड़ते हैं। जज्बातों का इजहार किया जाता है और साथ में ये वादा भी कि हर सुख-दुख में साथ रहने का वादा निभाया जाएगा। हर सफर आसान नहीं होता। इसकी अपनी चुनौतियां और रास्ते में आने वाले संघर्ष होते हैं।

इसीलिए वेलेंटाइन वीक में अगर प्रपोज डे है तो प्रॉमिस डे भी है। यानी दो लोग आपस में एक-दूसरे से ये वादा करते हैं कि राह आसान हो या मुश्किल, मौसम कोई भी और दिक्कत कैसी भी आए.....हम साथ चलेंगे एक दूसरे का संबल और सहारा बनकर। इस राह में कोई किसी का हाथ या साथ नहीं छोड़ेगा। हग डे आता है तो इसी भावना को गले लगकर बताने की कोशिश की जाती है। किस डे भी कुछ अलग नहीं, इसी भावना का विस्तार है। बहरहाल, हम यहां आपको को कुछ किस डे कोट्स दे रहे हैं। इनका इस्तेमाल आप अपनों को भेजने में कर सकते हैं। वैसे आपको बता दे की आप किस डे कोट्स के साथ अपने साथी को कुछ खूबसूरत किस डे पिक्स भी भेज सकते है।

किस डे कोट्स हिंदी में

सफर वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नजर वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, हजारों फूल देखे हैं इस गुलशन में मगर, खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो

दिल में प्यार का आगाज हुआ करता है,

बातें करने का अंदाज हुआ करता है,

जब तक दिल को ठोकर नहीं लगती,

सबको अपने प्यार पर नाज़ हुआ करता है!

कर दे नज़रे करम मुझ पर,

मैं तुझपे ऐतबार कर दूँ,

दीवाना हूँ तेरा ऐसा,

कि दीवानगी की हद को पर कर दूँ,

नहीं बस्ती किसी और की सूरत अब इन आँखों में

काश कि हमने तुझे इतने गौर से ना देखा होता।

न जिद है न कोई गुरूर है हमें,

बस तुम्हे पाने का सुरूर है हमें,

इश्क गुनाह है तो गलती की हमने,

सजा जो भी हो मंजूर है हमें।

1) Someone has told me, A kiss makes the heart young again also wipes out the years.2) Trust me, If smiles are compared with waterI delighted you with seaIf love is compared with peopleI send me, my life and my self.3) Look Kisses are like happinesstherefore it is best when shared .4) Kiss is the first languageWe understand right from birth.

5) It’s a four letter word KISS, and which automatically brings smile on every face.