Kiss Day Whatsapp Status / ये रखें अपना किस डे वॉट्सएप स्टेटस, फेसबुक, ट्विटर के ज़रिए करें शेयर

नई दिल्ली. हर साल 14 फरवरी को होता है वेलेंटाइन डे...जिसका काउंटडाऊन बस शुरू हो ही चुका है। वेलेंटाइन डे से एक हफ्ता पहले यानि 7 फरवरी को शुरू होता है वेलेंटाइन वीक। पहले दिन रोज़ डे फिर प्रपोज़ डे, टेडी डे, चॉकलेट डे यानि 13 फरवरी तक अलग -अलग दिन खास तौर से मनाया जाता है। इनमें से एक दिन किस डे भी होता है। जो हर साल 13 फरवरी को आता है। आज वही किस डे मनाया जा रहा है। ये दिन भी अपने प्यार को बयां करने के लिए एक और खास दिन है। बाकी दूसरे दिनों की तरह ही इस दिन को लेकर भी लोग एक दूसरे को विश करते हैं...सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपने अहसास..दूसरों के प्रति अपना प्यार ज़ाहिर कर सकते हैं। इस दिन लोग किस डे पिक्स एक दूसरे को भेज सकते हैं या फिर किस डे कोट्स भेजकर भी किस डे विश किया जा सकता है। दैनिक भास्कर आपके लिए ढेर सारी कोट्स और इमेज लेकर आए हैं जिन्हे आप शेयर कर सकते हैं, वही इसके अलावा आजकल खास मौकों पर अपना व्हाट्सएप स्टेटस बदलने का काफी चलन है और अगर आप भी किस डे के मौके पर कोई खास स्टेटस लगाना चाहते हैं या इन्हे किसी दूसरे से शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं ..हम नीचे आपको कुछ ऐसे ही व्हाट्सएप स्टेटस दे रहे हैं जिन्हे आप यूज़ करने के साथ साथ शेयर भी कर सकते हैं।

किस डे वीडियो को भी बना सकते हैं व्हाट्सएप स्टेटस

किस डे के मौके पर बनी खास और स्पेशल वीडियो को भी आप अपना व्हाट्सएप स्टेटस बना सकते हैं। कोट्स और इमेज से ज्यादा लोग आजकल वीडियो को ही पसंद करते हैं।

किस डे व्हाट्सएप स्टेटस हिंदी में

तेरी रज़ा रहे.. और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूँ.. न मेरी आरजू रहे, जब तक की तन में जान.. रगों मे लहू रहे, बस तेरा हो जिक्र या तेरी जुस्तजू रहे। Happy Kiss Day



इस से पहले की सारे ख्वाब टूट जाएँ, और यह ज़िन्दगी हम से रूठ जाए, एक दूसरे में खो जाएँ इस कदर, के हम सारे ग़मों को भूल जाएँ! Happy Kiss Dayतेरा नाम ही ये दिल रटता है, ना जाने तुम पे ये दिल क्यू मरता है, नशा है तेरे प्यार का इतना, कि तेरी ही याद में ये दिन कटता है। Happy Kiss Day

उनके दीदार के लिए दिल तड़पता है, उनके इंतजार में दिल तरसता है, क्या कहें इस कम्बख्त दिल को.. अपना हो कर किसी और के लिए धड़कता है। Happy Kiss Day

किस डे व्हाट्सएप स्टेटस इंग्लिश में

No matter what has happened. No matter what you’ve done. No matter what you will do. I will always love you. I swear it.

Happy Kiss Day



Take my hand, take my whole life too.

For I can’t help falling in love with you.

Happy Kiss Day



I’ll love you until the day after forever Happy Kiss Day



The greatest thing you’ll ever learn Is to love and be loved in return. Happy Kiss Day

