Merry Christmas 2018: इस क्रिसमस अपनों को करें विश इन quotes, messages और whatsapp status से

क्रिसमस (Merry Christmas 2018) की रिंगिंग बेल्स

. क्रिसमस (Merry Christmas 2018) की रिंगिंग बेल्स की गूंज आपको सुनाई देने लगी होगी। साल के आखिर में आने वाला यह त्योहार दुनिया के हर हिस्से में मनाया जाता है। लाल रंग के आउटफिट में सांता क्लॉज जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करने और उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करता है। क्रिसमस (Christmas celebrate on December 25) हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस क्रिसमस (Christmas wishes and messages ) आप भी अपनों को विश कर सकते हैं। यहां हम आपको कुछ quotes, messages and whatsapp status on Christmas 2018 दे रहे हैं। इनका इस्तेमाल कीजिए और क्रिसमस की खुशियों को अपनों के साथ जरूर बांटिए। और हमारी तरफ से भी आपको Merry Christmas 2018...

हिंदी में (Christmas wishes in Hindi)

क्रिसमस की बहार...

1) देखो इसी पल का तो था इंतजार

आओ सब मिलके बोलें यार

ये दिसंबर लाया क्रिसमस की बहार

मुबारक हो आप-सबको यह खुशी का दिन बार-बार

क्रिसमस ट्री...

2) कामना यही है कि इस क्रिसमस, आपका जीवन भी प्रतीक क्रिसमस ट्री की तरह

हरियाली से भरा और इसमें लगे तारों सितारों की तरह मनभावन रहे। Merry Christmas 2018

एक कामना...

3) परम पिता परमेश्वर करे फिर मानवता पर एक उपकार

भरा रहे हर एक का घर खुशियों से, आए जीवन में आनंद की फुहार। आप सभी को क्रिसमस की शुभकामानाएं।

देखो आया सैंटा...

4) देखो आया सेंटा आया लेकर कितनी खुशियां अपार

बच्चों के लिए प्यारे से तोहफे और चेहरों पर ढेर सारा प्यार

तो हो जाए खुशियों की आप सभी पर बहार

मुबारक हो आपको क्रिसमस का त्योहार

और इंग्लिश में (Christmas wishes in English)

blessings ...

1) Now Count your blessings and sing your Christmas carols. Lets open your gifts, make a wish under the Christmas tree. May you have a Merry Christmas 2018

best for you...

2) This Christmas can be many things or it may be a few, but all I wish on this day is the best for you. Merry Christmas and a upcoming happy New Year....joy

We hope...

3) We hope you awake on Christmas morning feeling like a child again. so here it is Merry Christmas and a happy New Year!

bells are ringing...

5) Have u heard that The bells are ringing everywhere. Santa's on its way, there's peace blanketing the snow-covered land, on this special Christmas day Merry Christmas and a happy New Year!