जानिए, उस मिराज-2000 की ताकत के बारे में.. जिसनें तबाह कर दिए POK में जैश के ठिकाने

नई दिल्ली. 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले के ठीक 12 दिन बाद भारत ने अपना बदला ले ही लिया। सिर्फ कड़ी निंदा नहीं की बल्कि जो कहा वो करके भी दिखा दिया। 26 जनवरी की सुबह भारत के 12 मिराज-2000 विमानों ने अपनी ताकत दिखाई और आतंकियों को उनकी औकात। ने पुलवामा हमले का बदला लेते हुए पीओके में मौजूद जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला किया और पूरी तरह से उन्हे तबाह कर दिया। इस बार ये कार्रवाई एयर स्ट्राइक के ज़रिए हुई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकी संगठन जैश के ठिकानों पर निशाना साधा गया। और इस ऑपरेशन को सफल किया मिराद -2000 ने। आइए जानते है मिराज - 2000 और उसकी ताकत के बारे में।

मिराज-2000 विमान भारत का वो शक्तिशाली लड़ाकू विमान है जो पलक झपकते ही दुश्मन पर वार करता है।



डसॉल्ट मिराज-2000 एक फ्रांसिसी लडाकू विमान है जिसे वज्र का नाम दिया गया।मिराज लड़ाकू विमान लेजर गाइडेड बम से भी हमला करने में सक्षम है। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना ने आतंकी अड्‌डों पर हमले के लिए इसी तकनीक का इस्तेमाल किया।1985 में मिराज भारतीय वायु सेना का हिस्सा बना था।

कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के छक्के मिराज ने ही छुड़ाए थे।नए मिराज में रेडार और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगे हैं, जिनसे इन विमानों की मारक और टोही क्षमता और भी बढ़ी है।मिराज 2000 की अधिकतम स्पीड 2,495 किलोमीटर प्रति घंटा है।बेहद छोटे रनवे पर भी भर सकता है उड़ानअपने वज़न के बराबर बम और मिसाइल ढो सकता है मिराज 2000हवा में रहकर ज़मीन पर वार तो हवा में ही एक साथ दुश्मन के दो विमानों से निपटने की क्षमता रखता है मिराज 2000जमीन पर भी एक साथ दो अलग-अलग लक्ष्यों पर प्रहार करने में है सक्षममिराज 2000 का वजन 7,500 किलोग्राम है। वही हथियारों के साथ यह 13, 800 किलोग्राम तक हो जाता है।

मिराज 2000 से डरा पाकिस्तान

इसकी ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पीओके में मिराज 2000 की कार्रवाई का जवाब देने के लिए पाकिस्तान के F16s विमान ने उड़ान तो भरी थी लेकिन मिराज 2000 की ताकत देख पाकिस्तान का ये जेट उलटे पांव लौट गया।

Sources: Pakistani F16s were scrambled to retaliate against IAF Mirage 2000s but turned back due to size of Indian formation. Western Air Command coordinated operation. pic.twitter.com/cCXndYNc1H