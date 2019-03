Jet Airways News / हज़ारों करोड़ के कर्ज में डूबी जेट एयरवेज़ के चेयरमैन नरेश गोयल ने छोड़ा कंपनी का साथ, दिया इस्तीफा

. कर्ज के बोझ तले दबी जेट एयरवेज़ के चेयरमैन और प्रमुख प्रमोटर नरेश गोयल ने आज बोर्ड की सदस्यता से इस्तीफी देकर कंपनी का साथ छोड़ दिया है। नरेश गोयल की जेट एयरवेज़ में 51 फीसदी की हिस्सेदारी थी। सिर्फ नरेश गोयल ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी अनिता गोयल ने भी रिज़ाइन कर दिया है। आपको बता दें कि जेट एयरवेज़ पर 26 बैंकों का करीबन 8 हजार करोड़ का कर्ज बकाया है। जिसमें कुछ प्राइवेट और विदेशी बैंक हैं। प्राइवेट बैंको की बात करें तो उनमें , बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इलाहबाद बैंक, एसबीआई और पीएनबी का नाम है। वही नरेश गोयल के बाद सीईओ विनय दुबे जेट एयरवेज का मुख्य कार्यभार संभालेंगे और कंपनी को इस आर्थिक संकट से उबारने की कोशिश करेंगे।

Sources: Jet Airways Chairman Naresh Goyal and his wife Anita Goyal step down from Jet Airways Board due to financial crisis; bank-led board to run the airlines. pic.twitter.com/f3NVDOhFNs