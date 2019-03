New Zealand / क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदोंं में हमले को हमलावर ने फेसबुक पर किया था लाइव, 17 मिनट का बनाया वीडियो

क्राइस्टचर्च की मस्जिद में चल

नई दिल्ली. न्यूज़ीलैंड के क्राइस्टचर्च की 2 मस्जिदों में भारी गोलीबारी में कई लोगों की मौत की ख़बर है। कहा जा रहा है कि हमलावर ने हमले को फेसबुक पर लाइव भी किया और जिन लोगों ने वो वीडियो देखी उनके ट्विटर और फेसबुक पर आए रिस्पॉन्स से ये पता चला है कि हमलावर ने मस्जिद में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। वही अहम बात ये कि इस हमले में बांग्लादेश की क्रिकेट टीम बाल-बाल बची है। दरअसल, इन दिनों बांग्लादेश की क्रिकेट टीम न्यूज़ीलैंड के दौरे पर है जहां दोनों टीमों के बीच कल मुकाबला होना है। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले ही ये हमला हो गया है। जिसमें बांग्लादेशी क्रिकेटर तो सुरक्षित हैं लेकिन कई स्थानीय लोगों की मौत की खबर आ रही है। वही जानकारी दी गई है कि मस्जिद में गोलीबारी के बाद एक वाहन से भारी मात्रा में आईईडी मिला है जिसे डिफ्यूज़ भी कर दिया गया है।

Associated Press: New Zealand police say they have defused a number of improvised explosive devices found on vehicles after the Mosque shootings. https://t.co/g8sUlmGfsF — ANI (@ANI) March 15, 2019

वही इस हमले पर न्यूज़ीलैंड की प्रधानमंत्री ने भी दुख जताते हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। और इसे न्यूज़ीलैंड के इतिहास का काला दिन करार दिया है।

Jacinda Ardern,NZ Prime Minister on shooting at a Mosque in Christchurch: This is one of New Zealand's darkest days. It was an unprecedented act of violence. Police has apprehended a person, but I don't have further details of him yet. pic.twitter.com/xzTHBjk4Xq — ANI (@ANI) March 15, 2019

हमले के बाद इस मामले में तत्परता दिखाते हुए न्यूज़ीलैंड पुलिस ने 1 महिला और 3 पुरूषों को कस्टडी में भी ले लिया है जिनसे पूछताछ जारी है।