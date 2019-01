NZ vs Ind Live Score / भारत-न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे कुछ देर में; विराट की जगह ले सकते हैं शुभमन गिल

टीम इंडिया पांच मैचों की वनडे

हेमिल्टन. NZ vs Ind Live Score: New Zealand vs India 4th ODI Live Match Score Update / भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच चौथा वनडे हेमिल्टन में खेला जा रहा है। टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज पर पहले ही 3-0 से कब्जा जमा चुकी है। अब वो बाकी बचे दो वनडे मैच भी जीतना चाहेगी। दूसरी, तरफ न्यूजीलैंड की टीम अपने ही जमीन पर 10 साल में भारत के हाथों पहली सीरीज गंवाने के बाद सम्मान बचाने के लिए उतरेगी। टीम इंडिया के रेगुलर कप्तान (Virat Kohli) को चौथे और पांचवे वनडे के बाद (India vs New Zealand T20I series) के लिए भी आराम दिया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब 19 साल के शुभमन गिल को डेब्यू का मौका मिल सकता है। शुभमन को बेहद टैलेंटेड प्लेयर बताते हुए विराट ने कहा था- मैंने नेट्स पर उसकी बैटिंग देखी है। वो बहुत शानदार प्लेयर है। जब मैं 19 साल का था तो शायद उसकी तुलना में 10 फीसदी भी नहीं था। दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड ने डग ब्रेसवेल और ईश सोढ़ी की छुट्टी कर दी है। उनकी जगह जेम्स नीशाम और टेड एस्टल को शामिल किया है। एस्टल पाकिस्तान के खिलाफ पिछले साल नवंबर में खेली गई सीरीज में टीम के साथ थे। वे घुटने में चोट के कारण बाहर बैठना पड़ा था। एस्टल अब चोट से उबर चुके हैं। वहीं, नीशम हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के बाद टीम से बाहर हो गए थे। Dainikbhaskar.com आपको इस मैच के लाइव अपडेट्स दे रहा है।

ये हो सकती है Team India Playing XI



(कप्तान), , अम्बाति रायडू, शुभमन गिल, , एमएस. धोनी, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, , युजवेंद्र चहल और ।

और ये हो सकती है New Zealand Playing XI



केन विलियम्सन (कप्तान), टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, रॉस टेलर, लॉकी फर्गुसन, मार्टिन गुप्टिल, मैट हेनरी, टॉम लाथम, , जेम्स नीशम और हेनरी निकोलस।