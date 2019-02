Ind vs NZ Live Score/ आखिरी वनडे में भारत ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला- टीम में 3 बदलाव

NNZ vs Ind live

NZ vs Ind Live Score: New Zealand vs India 5th ODI Live Match Score Update/ . भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज (New Zealand vs India ODI series) का पांचवा और आखिरी मैच वेलिंग्टन में खेला जा रहा है। कप्तान ने आज टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। इस मैच के लिए टीम इंडिया में तीन बदलाव किए गए। मोहम्मद शमी, (Mahendra Singh Dhoni ) और विजय शंकर की वापसी हुई। खलील, कुलदीप और कार्तिक को बाहर बिठाया गया है। इस सीरीज में अब तक टीम इंडिया 3-1 से आगे है। हालांकि, चौथे मैच में टीम इंडिया (Team India) जिस तरह से हारी उसकी काफी चर्चा हो रही है। पूरी टीम ट्रेंट बोल्ट और ग्रांडहोम के सामने घुटने टेकती नजर आई और सिर्फ 92 रन पर पवैलियन लौट गई। वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें पांच साल बाद इस मैदान पर आमने-सामने होंगी। पिछली बार 2014 में न्यूजीलैंड 87 रन से जीता था। वर्ल्ड कप से पहले विदेशी धरती पर भारत का यह आखिरी वनडे होगा। ऐसे में वह इसे जरूर जीतना चाहेगा। टीम इंडिया इस सीरीज के बाद न्यूजीलैंड में तीन टी-20 (T20I series) खेलेगी। इसके बाद फरवरी में घरेलू जमीन पर से पांच वनडे और दो टी-20 खेलेगी। 23 मार्च से इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की शुरुआत हो जाएगी। आईपीएल के बाद 30 मई से वर्ल्ड कप के मुकाबले खेले जाएंगे। एमएस. धोनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीन अर्धशतक लगाने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी पहले वनडे में अर्धशतक लगाया था। दूसरे वनडे में उन्होंने 48 रन बनाए थे। Dainikbhaskar.com आपको इस मैच के तमाम लाइव अपडेट्स दे रहा है।