Live Score IND vs NZ 1st T20/भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 आज; इस प्लेयर को मौका दे सकते हैं रोहित शर्मा

टीम इंडिया वनडे सीरीज पर 4-1 से क

New Zealand vs India 1st t20 Live Score - NZ vs Ind Live Cricket Match Updates/ . भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज (India vs New Zealand T20I series) आज से शुरू हो रही है। टीम इंडिया वनडे सीरीज पर 4-1 से कब्जा जमाने के बाद टी20 सीरीज (New Zealand vs India T20s) जीतकर दौरे को खत्म करना चाहेगी। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम पलटवार के इरादों के साथ मैदान पर उतरेगी। यह मैच वेलिंग्टन के वेस्टपैक स्टेडियम में खेला जाएगा। यहां एक आंकड़े पर जरूर गौर करना चाहिए। टी20 में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड जबरदस्त है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 8 टी20 मुकाबले खेले गए हैं और इनमें से 6 में न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। दो मैच भारत ने जीते हैं और ये दोनों ही मुकाबले अपनी जमीन पर जीते गए। हालांकि, टीम इंडिया ने अब तक इसी तरह के आंकड़ों को चुनौती देते हुए साबित किया है कि ये अब वो टीम नहीं है। वनडे सीरीज में जीत इसका उदाहरण है। एक बार फिर नियमित कप्तान इस टीम का हिस्सा नहीं हैं। यानी (Rohit Sharma) को कप्तानी के साथ ही बल्ले से भी दमदार प्रदर्शन करना होगा। माना जा रहा है कि रोहित शर्मा इस मैच में शुभमन गिल (Shubman Gill) को टी20 में डेब्यू का मौका दे सकते हैं। ये देखना रोचक होगा कि टीम इंडिया इस मैच में तीन विकेट कीपर बल्लेबाजों के साथ उतरती है या अकेले एमएस. धोनी (Mahendra Singh Dhoni) ही टीम का हिस्सा होंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत (Rishabh Pant) और भी टी20 सीरीज के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा हैं। जसप्रीत बुमराह (Jaspreet Bumrah) भी टीम में शामिल नहीं हैं लिहाजा तेज गेंदबाजी की कमान भुवी और शमी के हाथों में होगी। खलील अहमद को अंतिम 11 में जगह मिलेगी या नहीं, ये देखना होगा। Dainikbhaskar.com आपको इस मैच के LIVE SCORE AND UPDATES ON IND vs NZ 1st T20 दे रहा है।

ये हो सकती है हमारी India Playing XI



रोहित शर्मा (कप्तान), , शुभमन गिल, ऋषभ पंत, , केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, , युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद।

ये हो सकती है New Zealand Playing XI



केन विलियम्सन (कप्तान), डग ब्रेसवेल, कॉलिन डी ग्रांडहोमी, लॉकी फर्ग्युसन, स्कॉट कुग्लीजिन, डेरिल मिशेल, , जिमी नीशाम, मिशेल सेंटनर, टिम सिफर्ट और रॉस टेलर।

लाइव टेलिकास्ट कहां (Live Telecast and Live Streaming IND vs NZ)



टी20 सीरीज के तीनों मैच का लुत्फ आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports Network) पर देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश कॉमेंट्री के साथ मैच देखना चाहते हैं इसके लिए Star Sports 1 और Star Sports 1 HD पर जाएं। और अगर आप हिंदी कॉमेंट्री के साथ मैच का लुत्फ लेना चाहते हैं तो इसके लिए Star Sports Hindi और Star Sports Hindi HD पर जाएं। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आप Hotstar पर जा सकते हैं। इसके अलावा Dainikbhaskar.com पर आपको इन मैचों के लाइव अपडेट्स मिलेंगे।