Ind vs NZ 2nd T20/भारत-न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 आज; टीम इंडिया के पास वापसी का मौका- दो बदलाव संभव

तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा

New Zealand vs India 2nd t20 Live Score - NZ vs Ind Live Cricket Match Updates/ ऑकलैंड. तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मैच आज ऑकलैंड के ईडन पार्क (Eden Park in Auckland) में खेला जाएगा। पहले टी20 (India vs New Zealand T20I series) में न्यूजीलैंड ने एकतरफा मुकाबले में टीम इंडिया को 80 रन से करारी शिकस्त दी थी। ऑकलैंड में जीत के बाद टीम इंडिया सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाने की भरसक कोशिश करेगी। पहले टी20 की बात करें तो की टीम मुकाबले में कहीं नजर नहीं आई। बॉलर्स ने जमकर रन लुटाए और बाद में बल्लेबाज फ्लॉप रहे। रोहित और (Rohit Sharma and Shikhar Dhawan) की जोड़ी कई मैच से रन नहीं बना पा रही है और ऐसे वक्त में जबकि वर्ल्ड कप 2019 सिर पर है, ये चिंता की बात है। टीम सिलेक्शन पर भी सवालिया निशान हैं। (MS Dhoni) विकेट कीपर हैं लेकिन दो विकेट कीपर और ऋषभ पंत (Dinesh Karthik and Rishabh Pant) बतौर बल्लेबाज टीम में शामिल किए गए और दोनों बल्ले से नाकाम साबित हुए। गेंदबाजी में आप उस टीम का कोई गेंदबाज उठा लीजिए, हर किसी पर न्यूजीलैंड के बल्लेबाज भारी पड़े। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रोहित दूसरे टी20 में शुभमन गिल (Shubman Gill) को मौका देंगे। इसके अलावा युजवेंद्र चहल की जगह क्या (Kuldeep Yadav) का आना तय है। मिशेल सेंटनर और ईश सोढ़ी ने में साबित किया कि क्यों न्यूजीलैंड की टीम इस फॉर्मेट में बेहतरीन मानी जाती है। लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड अपनी प्लेइंग इलेवन (playing XI) में किसी तरह का बदलाव करेगी। मार्टिन गुप्टिल की जगह टीम में शामिल किए गए विकेट कीपर बल्लेबाज टिम सिफर्ट (Tim Seifert) ने जैसी बैटिंग की, उसके बाद कुछ बचा नहीं था। टुकड़ों में ही सही विलियम्सन और ने भी जबरदस्त पारियां खेलीं।

ये हो सकती है India playing XI



रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, शुभमन गिल, अम्बाति रायडू, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, एमएस. धोनी, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद।

और ये हो सकती है New Zealand playing XI



केन विलियम्सन (कप्तान), कॉलिन मुनरो, टिम सिफर्ट, रॉस टेलर, ग्रांडहोमी, कुग्लिजिन, फर्ग्युसन, मिशेल सेंटनर, ईश सोढ़ी, ब्रेसवेल और टिम साउदी।